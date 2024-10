Papież: Teologia służy kulturowemu odkupieniu

Głoszenie Ewangelii wymaga zaangażowania w promowanie sprawiedliwości, przezwyciężanie nierówności i obronę niewinnych ofiar – wskazał Papież Franciszek w specjalnym videoprzesłaniu, z okazji inauguracji nowego roku akademickiego na Papieskim Wydziale Teologicznym Sycylii „Św. Jana Ewangelisty” w Palermo. Ojciec Święty wezwał do „teologicznych i społecznych procesów badawczych nad przebaczeniem”.

Franciszek zwrócił uwagę na szczególne zadania, powierzone uczelni. Są to: dialog ekumeniczny ze Wschodem, dialog międzyreligijny z islamem i judaizmem. Ponadto zwrócił uwagę na potrzebę troski o ludzką godność na Morzu Śródziemnym – miejscu, gdzie często dominuje „logika śmierci”. Dlatego też – dodał Ojciec Święty – potrzebujemy teologii, która rozwija się w konkretnym życiu człowieka.

Teologia Śródziemnomorska

Papież, nawiązując do wizyty Jana Pawła II na wydziale teologicznym w Palermo (21 listopada 1982 r.), podkreślił, że „jest to kwestia uczenia się rzemiosła teologicznego”, tkania „ewangelicznych sieci zbawienia, wzdłuż sycylijskich wybrzeży Morza Śródziemnego”. Wszystko to musi „budzić zdumienie spotkaniem i przyjaźnią”, ponieważ zdumienie jest „właśnie tym nerwem, który budzi wiarę”. Takie jest zadanie teologii „śródziemnomorskiej”: tkać ewangeliczne sieci zbawienia, które będą wierne sposobowi myślenia i kochania Jezusa, zbudowane z nici łaski i przeplatane Bożym miłosierdziem, dzięki którym Kościół może nadal być, nawet w basenie Morza Śródziemnego, znakiem i narzędziem zbawienia dla rodzaju ludzkiego. I to jest sposób, w jaki teologia może kochać, może stać się miłością.

Proces przebaczenia

Dla Franciszka teologia musi zanurzyć się w historii i sprawić, by „zajaśniała miłość Chrystusa”. Stąd zaproszenie Sycylijskiego Wydziału Teologicznego do zainicjowania „procesów badań teologicznych i społecznych nad przebaczeniem, na pograniczu legalności, oporu i świętości”. Potrzeba twórczo rozpocząć prawdziwie teologiczne i społeczne laboratorium przebaczenia, dla prawdziwej rewolucji sprawiedliwości.

Dialog

Ojciec Święty docenił, że na Sycylii dochodzi do harmonijnego spotkania różnych kultur i historii. Dlatego też należy pielęgnować dialog z „siostrzanymi Kościołami Wschodu” oraz z innymi religiami.

Dialog ekumeniczny i międzyreligijny, mimo trudności, powinien być proponowany i podtrzymywany poprzez doświadczenia spotkania, współpracy, wspólnego słuchania Ducha Świętego. Jest to dziedzictwo tak wielu męczenników dialogu w basenie Morza Śródziemnego.