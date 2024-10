Papież: ten synod pokazuje, jak być biskupem w Kościele

To zgromadzenie musi wnieść swój wkład, by urzeczywistnić Kościół prawdziwie synodalny – powiedział Papież podczas pierwszej kongregacji generalnej rozpoczętej dziś drugiej sesji synodu o synodalności. Otwierając obrady, wyjaśnił m.in., dlaczego członkami Synodu Biskupów ustanowił również tych, którzy nie są biskupami.

Krzysztof Bronk - Watykan

Franciszek przypomniał, że to „Duch Święty sprawia, że Kościół jest nieustannie wierny nakazowi Pana Jezusa Chrystusa i nieustannie słucha Jego słowa. On prowadzi uczniów do całej prawdy (J 16,13). Prowadzi także nas, zgromadzonych w Duchu Świętym na tym Zgromadzeniu, abyśmy po trzech latach podróży, udzielili odpowiedzi na pytanie „jak być misyjnym Kościołem synodalnym”. Papież zaznaczył na wstępie, że w tym zadaniu niezawodnym przewodnikiem jest Duch Święty, a pierwszym zadaniem uczestniku synodu „jest nauczenie się rozpoznawania Jego głosu, ponieważ przemawia On we wszystkich i we wszystkim”.

Franciszek zauważył, że „Duch Święty przenika tę część nas, która często przypomina salę sądową, gdzie stawiamy podsądnych na ławie oskarżonych i wydajemy osądy, głównie potępienia”. Bóg tymczasem przyjmuje każdego i każdemu oferuje nowe możliwości życia. „Właśnie dlatego – powiedział Papież - musimy przebaczać każdemu i zawsze, wiedząc, że gotowość do przebaczenia rodzi się z doświadczenia, że nam przebaczono”. Zauważył, że takim doświadczeniem dla uczestników synodu było wczorajsze czuwanie pokutne. „Prosiliśmy o przebaczenie, uznaliśmy, że jesteśmy grzesznikami. Odłożyliśmy na bok pychę, oderwaliśmy się od zarozumiałości, że czujemy się lepsi od innych. Czy staliśmy się bardziej pokorni?” – pytał Papież, przypominając, że również pokora jest darem Ducha Świętego. Podkreślił, że Kościół, który zawsze potrzebuje reformy, nie może się odnawiać bez Ducha Świętego i Jego niespodzianek.

Franciszek przypomniał też soborowe nauczanie o Kościele jako znaku i narzędziu zjednoczenia z Bogiem całego rodzaju ludzkiego. Potwierdził, że chrześcijanie mają odzwierciedlać w świecie światło Chrystusa.

Papież wyjaśnił ponadto, dlaczego powołał jako pełnoprawnych członków Synodu Biskupów również tych, którzy nie są biskupami. Wywołało to, jak przyznał, wielką burze plotek. „Uczyniłem to – powiedział – zgodnie z rozumieniem sprawowania posługi biskupiej wyrażonym przez Sobór Watykański II: biskup, zasada i widzialny fundament jedności Kościoła partykularnego, nie może przeżywać swojej posługi inaczej, jak tylko w Ludzie Bożym, z Ludem Bożym, poprzedzając, będąc pośród i podążając za powierzoną mu częścią Ludu Bożego”. Franciszek zastrzegł, że „obecność w Zgromadzeniu Synodu Biskupów członków, którzy nie są biskupami, nie umniejsza ‘episkopalnego’ wymiaru Zgromadzenia. Tym bardziej nie ogranicza ani nie uchyla władzy właściwej poszczególnym biskupom i Kolegium Biskupów. Sygnalizuje raczej formę, jaką sprawowanie władzy biskupiej ma przyjąć w Kościele”. Franciszek zapowiedział, że w odpowiednim czasie będzie trzeba określić różne formy „kolegialnego” i „synodalnego” sprawowania posługi biskupiej.