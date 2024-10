Papież: sekularyzacja to duch tego świata, zmienia dzieci i młodzież

Proces sekularyzacji, który, jak już widzimy jasno, jest duchem tego świata, stawia edukację chrześcijańską w bezprecedensowej sytuacji – powiedział Papież na audiencji dla nauczycieli i wychowawców z włoskiej Akcji Katolickiej. Przyznał, że wchodzą oni na niezbadany teren, naznaczony zmianami antropologicznymi i kulturowymi. Aby na nie odpowiedzieć, trzeba się kierować Słowem Bożym, a zarazem korzystać z doświadczenia innych – zauważył Ojciec Święty.

Krzysztof Bronk - Watykan

Papież porównał obecną sytuację chrześcijańskiej edukacji do „labiryntu złożoności”. Aby się z niego wydostać potrzeba wsparcia z wysoka i wzajemnej pomocy. Dlatego katoliccy nauczyciele muszą być wychowawcami o wielkim sercu, więcej, podchodzić do dzieci i młodzieży z sercem Jezusa. „Nie bójcie się proponować wielkich ideałów, nie zniechęcajcie się w obliczu trudności. Trudności są i jest ich wiele. Aby nie zgubić się w tych labiryntach złożoności, ważne jest nie pozostawać w odosobnieniu, ale budować i umacniać owocne relacje z różnymi podmiotami procesu edukacyjnego” – powiedział Franciszek.

Podkreślił, że zgodnie z założeniami Akcji Katolickiej, edukacja chrześcijańska musi pomagać młodemu człowiekowi powracać do samego siebie, pielęgnować życie duchowe, transcendencję jako elementy niezbędne dla integralnego rozwoju osoby we wszystkich jej wymiarach: duchowym, egzystencjalnym, afektywnym, kulturowym, społecznym, politycznym. To jest właściwa perspektywa, idźcie naprzód i nie zniechęcajcie się – apelował Franciszek.