Papież przyjął na audiencji delegację Domu Rodzin Abrahamowych

Rozwój „wspólnych wysiłków” w celu promowania „kultury braterstwa, dialogu i wzajemnego zrozumienia w kwestiach kryzysowych” był głównym tematem spotkania podczas audiencji w poniedziałek, 28 października. Papież Franciszek przyjął delegację Domu Rodzin Abrahamowych – międzyreligijnego kompleksu w dzielnicy Abu Zabi w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, który mieści kościół, meczet i synagogę w tej samej strukturze.

Vatican News

Dom Rodziny Abrahamowej powstał z inspiracji „Dokumentu o Ludzkim Braterstwie” na rzecz pokoju na świecie i pokojowego współżycia między wszystkimi ludźmi, który podpisali Papież Franciszek i Wielki Imam Uniwersytetu Al-Azhar, szejk Ahmad Mohammad Al-Tayyeb w Abu Zabi 4 lutego 2019 r. Nastąpiło to podczas podróży apostolskiej do Zjednoczonych Emiratów Arabskich.

Delegacja, której przewodniczył Mohamed Khalifa Al Mubarak, przewodniczący Domu Rodzin Abrahamowych, a także przedstawiciele Dykasterii ds. Dialogu Międzyreligijnego, „symbolicznie” zaprezentowała kościół św. Franciszka - który znajduje się w kompleksie międzyreligijnym. Podkreślono tym samym „zaangażowanie Kościoła katolickiego w promowanie dialogu między różnymi wyznaniami i ich pokojowego współistnienia na całym świecie”.

„Dom Rodziny Abrahamowej ucieleśnia trwałe zasady Zjednoczonych Emiratów Arabskich dotyczące wzajemnego szacunku, międzyreligijnego zrozumienia i harmonii” - czytamy w komunikacie Khalify Al Mubaraka. Wartości opisane jako „integralne” z „Dokumentem o Ludzkim Braterstwie” i jego „wezwaniem do działania”, a także znaczące w odniesieniu do „głębokiego zaangażowania” Papieża w zachęcanie do „globalnej społeczności zakotwiczonej w ludzkim braterstwie i pokojowym współistnieniu”.

Komunikat wskazuje także na „bliskie relacje” między Stolicą Apostolską a Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi, zaangażowanymi w „liczne inicjatywy promujące pokój i wzmacniające współpracę międzyreligijną”, oparte na ich „wspólnych wartościach”, a także „długiej historii” kraju „jako miejsca różnorodności, spotkań i wymiany”.

Papież podziękował delegacji za ich wysiłki na rzecz „realizacji aspiracji Dokumentu o Ludzkim Braterstwie”, a mianowicie „globalnego pokoju i współistnienia”. Sam Dom Rodziny Abrahamowej, w ostatnią niedzielę, 20 października, został przyjęty na audiencji przez Wielkiego Imama Al-Azhar Ahmeda Al-Tayeba, współsygnatariusza Dokumentu.