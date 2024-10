Papież: 7 października dniem modlitwy i postu w intencji pokoju

Do tego, aby w najbliższy poniedziałek wierni modlili się i pościli w intencji pokoju na świecie zachęcił Papież Franciszek na zakończenie homilii podczas Mszy św. inaugurującej obrady XVI Zwyczajnego Zgromadzenia Ogólnego Synodu Biskupów.

Dorota Abdelmoula-Viet - Watykan

„Aby wypraszać za wstawiennictwem Najświętszej Maryi Panny dar pokoju, w przyszłą niedzielę udam się do Bazyliki Matki Bożej Większej, gdzie odmówię Różaniec Święty i skieruję do Najświętszej Dziewicy żarliwe błaganie – zapowiedział Ojciec Święty, zapraszając, by dołączyli do niego przy tej okazji - Proszę wszystkich, aby następny dzień, 7 października, przeżyć jako dzień modlitwy i postu w intencji pokoju na świecie” – dodał.