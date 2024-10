2024.10.05 Spotkanie z Włoskim Stowarzyszeniem Firm Rodzinnych (Vatican Media)

Papież: odpowiedzialność jest sekretem ekonomii

W Kościele czujcie się częścią większej rodziny i większego przedsięwzięcia, jakim jest służba Królestwu Bożemu i jego sprawiedliwości – wskazał Franciszek w przemówieniu do członków Włoskiego Stowarzyszenia Firm Rodzinnych. Zachęcał do realizacji powierzonych zadań z ufnością; tak jak w „przypowieści o talentach”, nie należy „zakopywać” tego, co zostało nam powierzone.

Ks. Marek Weresa – Watykan Na początku Papież wskazał, że cechą włoskiego stowarzyszenia jest delikatna równowaga między rodziną a pracą, która wyraża się w odwadze i odpowiedzialności przedsiębiorczej. „To dobre i konstruktywne, gdy odwaga i odpowiedzialność idą w parze. Działanie, które wypływa z serca jest odważne, nie zamyka się w sobie, ale jest dalekosiężne" – powiedział. Ojciec Święty wskazał, że zadaniem członków stowarzyszenia jest ubogacanie przestrzeni życiowych. Mogą to czynić zarówno przez świadectwo więzi rodzinnych czy też dzięki zaangażowaniu zawodowemu. „Niech dar wiary coraz bardziej ukierunkowuje waszą obecność w lokalnych społecznościach i umacnia wasz wkład w dzieje ludzkości" – wskazał Franciszek. Jednocześnie zaapelował, aby pracując w różnych częściach świata szerzyli wartość bycia rodziną.