Papież: nie będzie adhortacji apostolskiej po tym synodzie

„Nie zamierzam publikować adhortacji apostolskiej. Wystarczy to co aprobowaliśmy - podkreślił Papież w przemówieniu na zakończenie obrad Synodu o synodalności. Ojciec Święty dodał: „Chcę w ten sposób docenić wartość zakończonej drogi synodalnej, którą poprzez ten Dokument przekazuję świętemu Ludowi Bożemu”.

Ks. Paweł Rytel-Andrianik – Watykan

Papież Franciszek podkreślił, że Dokument Końcowy „zawiera już bardzo konkretne wskazania, które mogą być przewodnikiem dla misji Kościołów na różnych kontynentach, w różnych kontekstach: dlatego udostępniam go wszystkim od razu” – podkreślił Franciszek.

Jednocześnie Ojciec Święty zaznaczył, że odnośnie niektórych aspektów życia Kościoła, podkreślonych w Dokumencie, a także odnośnie tematów, powierzonych dziesięciu „Grupom Studyjnym”, które miały przedstawić mi propozycje, potrzeba jeszcze czasu, aby można było dojrzeć do decyzji, które obejmą cały Kościół. „Będę więc nadal słuchał biskupów i powierzonych im Kościołów” – wyznał.

Synod o Synodalności, odbywa się pod hasłem: Ku Kościołowi Synodalnemu: Komunia, Uczestnictwo, Misja. Synod odbywał się w różnych etapach. Pierwszy był etap słuchania, od 9 października 2021 r. do czyli od otwarcia procesu synodalnego w Watykanie i na świecie, do 15 sierpnia 2022 r. kiedy upłynął termin składania syntez krajowych przez konferencje episkopatów. Następnie był etap kontynentalny do 31 marca 2023, czyli do czasu składania dokumentów końcowych 7 zgromadzeń kontynentalnych. Trzeci etap był w Rzymie i składał się z dwóch sesji, pierwszej w dn. 4-29 października 2023 i drugiej w dn. 2-27 października.