Papież na Światowy Dzień Misyjny: idźcie i zaproście!

Priorytetowym zobowiązaniem Kościoła pozostaje głoszenie Ewangelii we współczesnym świecie – podkreśla Papież Franciszek w orędziu na Światowy Dzień Misyjny. Jest on obchodzony w przedostatnią niedzielę października, zwany także Niedzielą Misyjną. Tegorocznym hasłem, wybranym przez Franciszka, są słowa: „Idźcie i zaproście wszystkich na ucztę”.

Vatican News

Papież podkreśla, że misja jest niestrudzonym wychodzeniem do całej ludzkości, aby ją zaprosić na spotkanie i do komunii z Bogiem. „Bóg, wielki w miłości i bogaty w miłosierdzie, zawsze wychodzi do każdego człowieka, aby wezwać go do szczęścia swojego Królestwa, pomimo obojętności lub odrzucenia” – pisze Franciszek. Przypomina, że Jezus powiedział do uczniów: „Idźcie!”, zarówno przed, jak i po swoim zmartwychwstaniu, włączając ich w swoją misję. „Z tego powodu Kościół będzie nadal wychodził poza wszelkie granice, wychodził wciąż na nowo, niestrudzenie, i nie zniechęcając się w obliczu trudności i przeszkód, aby wiernie wypełniać misję otrzymaną od Pana” – podkreśla Ojciec Święty.

W swym orędziu dziękuje wszystkim misjonarzom i misjonarkom, którzy odpowiadając na wezwanie Chrystusa, zostawili wszystko, aby udać się daleko od swojej ojczyzny i zanieść Dobrą Nowinę do miejsc, w których ludzie jeszcze jej nie otrzymali lub przyjęli ją dopiero niedawno. Franciszek zachęca do modlitwy za misjonarzy i wdzięczności Bogu za nowe i liczne powołania misyjne do dzieła ewangelizacji aż po krańce ziemi. Podkreśla zarazem, że każdy chrześcijanin jest wezwany do udziału w tej powszechnej misji poprzez swoje świadectwo ewangeliczne tam, gdzie przychodzi mu żyć i pracować. „Misja dla wszystkich wymaga zaangażowania wszystkich” – podkreśla Franciszek. Dlatego też, jak pisze, konieczne jest kontynuowanie drogi ku Kościołowi całkowicie synodalno-misyjnemu w służbie Ewangelii.

Publikujemy pełny tekst Papieskiego Orędzia:

https://tinyurl.com/446yderh