Papież: łacina skarbem wiedzy i myśli

Papież Franciszek docenił znaczenie łaciny we współczesnej kulturze. Pisze o tym w przesłaniu do Papieskiej Akademii Języka Łacińskiego, która przyznaje dwa wyróżnienia: De rerum natura, dotyczące łaciny i nauk ścisłych, oraz De re publica, dotyczące łaciny i polityki.

Vatican News

W swym przesłaniu Ojciec Święty docenia badania, pasję i zaangażowanie młodych uczonych, którzy postanowili poświęcić swoje wysiłki intelektualne i miłość do wiedzy, aby interpretować dziedzictwo językowe i kulturowe o nieocenionej wartości: łacinę. Papież pogratulował nagrodzonym ich oddania językowi łacińskiemu i docenił jego znaczenie we współczesnym świecie. Wskazał, że łacina jest skarbem wiedzy i myśli, kluczem do dostępu do klasycznych tekstów, które ukształtowały nasz świat. Zauważył, że „reprezentuje ona korzenie zachodniej cywilizacji i, pod wieloma względami, naszą tożsamość”.

Papieska Akademia Języka Łacińskiego została ustanowiona w 2012 roku przez Benedykta XVI specjalnym motu proprio „De Pontificia Academia Latinitatis condenda”. Ma ona za zadanie krzewienie używania i znajomości tego języka zarówno w środowisku kościelnym jak i świeckim. Akademia działa pod patronatem Dykasterii Kultury i Edukacji.