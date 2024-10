Papież do Polaków: przyjmijcie Ducha Świętego do swoich serc

O towarzyszeniu Boga w zmaganiach o jedność i pokój oraz o Duchu Świętym jako tym, który pokonuje sztuczne bariery i poszerza serca, otwierając je na innych, mówił do Polaków Papież Franciszek podczas środowej audiencji ogólnej.

Artur Hanula

Papież do Polaków: Bóg towarzyszy wam w zmaganiach o jedność w narodzie

Ojciec Święty zachęcił do przyjęcia Ducha Świętego. „Bóg codziennie towarzyszy wam w zmaganiach o jedność i pokój w sercach, w rodzinach, w narodzie. Szanując ludzką wolność i indywidualność, zsyła swego Ducha, by pokonać sztuczne bariery i poszerzyć serca, otwierając je na innych. Przyjmijcie Ducha Świętego do swoich serc” - wskazał Franciszek.

Nawiązując do przeżywanego obecnie miesiąca modlitwy różańcowej, Papież poprosił o wsparcie Maryję. „Niech Matka Boża Różańcowa wspiera was, i niech Bóg wam błogosławi” - mówił Następca św. Piotra.

W środowej audiencji ogólnej uczestniczyli m.in.: pielgrzymi z Tarnowa, grupa pielgrzymów z Polonii w Chicago, pielgrzymka z parafii pw. św. Włodzimierza w Warszawie, pielgrzymka z sanktuarium pw. Matki Bożej Pocieszenia w Dąbrówce Kościelnej oraz pielgrzymi indywidualni z kraju i zagranicy.

