2024.10.30 Audiencja generalna (fot. Reuters)

Papież do Polaków: niech Synod zaowocuje nową otwartością na działanie Ducha Świętego

Podczas środowej audiencji generalnej, Ojciec Święty zwracając się do pielgrzymów z Polski, zachęcił do poświęcenia jeszcze większej uwagi przygotowującym się do przyjęcia Sakramentu Bierzmowania.

ks. Marek Weresa – Watykan „Niech zakończone właśnie obrady Synodu zaowocują w waszych wspólnotach nową otwartością na działanie Ducha Świętego i wrażliwością na synodalny styl. Wszystkich was błogosławię” - powiedział Papież.

