Papież do pasjonistów: w perspektywie Jubileuszu trzeba odnowić energię misyjną

Na dobry pośpiech, który wypływa z miłości oraz pilną misję szerzenia orędzia zbawczego zwrócił uwagę Ojciec Święty w przemówieniu do członków Kapituły Generalnej Zgromadzenia Męki Jezusa Chrystusa.

Ks. Marek Weresa – Watykan

Odnowić zapał

Papież Franciszek przypomniał, że potrzeba na nowo – „z ustami oczyszczonymi ogniem miłości” – odnowić zapał misyjny, aby być zwiastunami Zmartwychwstałego. Celem tej misji jest dotarcie do jak największej liczby ludzi. Bowiem wszyscy potrzebują światła Ewangelii. Ojciec Święty zachęcał, aby, poza zwyczajnymi metodami pracy duszpasterskiej, szukać nowych możliwości, by ułatwiać spotkanie między ludźmi i Panem Bogiem.

W tej pracy – wskazał Franciszek – potrzeba wychodzić na ulice, place i zaułki świata, aby stawać się świadkami radosnej i owocnej wiary. „Jednak takie wyjście może być skuteczne tylko wtedy, gdy wypływa z pełni miłości do Boga i ludzkości, przeżywanej w życiu kontemplacyjnym, braterskich relacjach wspólnotowych i wzajemnym wsparciu” – podkreślił.

Głosić miłość Boga

Ojciec Święty zaakcentował też potrzebę zakorzenienia w modlitwie, co stanowi ważną część duchowości pasjonistów. Papież zachęcił zakonników, aby wiernie zachowywali cenny charyzmat św. Pawła od Krzyża. Dodał, że ewangelizacja oparta na świadectwie głosi miłość Boga, który w Synu daje siebie dla zbawienia człowieka. „Wasz Założyciel uchwycił to wszystko u najgłębszych podstaw. Zachwycony tą tajemnicą, prowadzony przez Ducha Świętego, zanurzył się w duchowym doświadczeniu, które uczyniło go jednym z najbardziej znanych mistyków swoich czasów” – dodał.

Wobec cierpienia naszych czasów

Papież Franciszek, nawiązując do dzieła św. Pawła od Krzyża, docenił, że dziś pasjoniści wiedzą, jak głosić obecność Jezusa – Ukrzyżowanego i Zmartwychwstałego – w cierpieniu naszych czasów. Współczesne cierpienie wyraża się w ubóstwie, wojnach, podziałach między ludźmi i odrzuceniu słabych. „Przez spiralę tego bólu przeszedł Chrystus cierpiący i ukrzyżowany, żyjący w miłości, która przebija i nadaje sens bólowi ofiarowanemu z miłości” – wskazał Papież.

Franciszek zwrócił uwagę na cnotę nadziei, która ma szczególny związek z charyzmatem pasjonistów. Jej teologicznym potwierdzeniem jest Śmierć i Zmartwychwstanie Chrystusa. Krew i woda, które wypływają z Serca Zbawiciela – zaznaczył Papież – wskazują, że poza śmiercią, życie toczy się dalej. Miłość rozlewa się na ludzi w darze Ducha Świętego. Na tej pewności wiary oparta jest nadzieja.