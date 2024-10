Papieskie celebracje w listopadzie i grudniu

7 celebracji z udziałem Papieża Franciszka zaplanowanych jest w listopadzie i pierwszej połowie grudnia br. W wykazie opublikowanym przez watykańskie Biuro Celebracji Liturgicznych nie ma jeszcze informacji na temat celebracji Świąt Bożego Narodzenia oraz uroczystości inauguracji Roku Jubileuszowego.

Vatican News

4 listopada o godz. 11.00 w Bazylice św. Piotra zostanie odprawiona Msza św. w intencji zmarłych w tym roku biskupów i kardynałów. Papież będzie modlił się w ich intencji przy głównym ołtarzu przy głównym ołtarzu (Cathedra Petri) watykańskiej świątyni.

17 listopada, w 33. niedzielę zwykłą, w Kościele katolickim będzie obchodzony VIII Światowy Dzień Ubogich, ustanowiony przez Ojca Świętego jako wezwanie do większej wrażliwości na los najbardziej potrzebujących i przypomnienie, że są oni ważną częścią społeczeństw i wspólnoty wierzących. Głównym punktem tegorocznych obchodów, których hasło brzmi: „Modlitwa ubogiego dociera do Boga” (por. Syr 21, 5) będzie Msza św. z udziałem Papieża, odprawiona o godz. 10.00 w Bazylice św. Piotra.

24 listopada, w ostatnią niedzielę roku liturgicznego, kiedy Kościół obchodzi uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata, diecezje na całym świecie zaproszone są również do przeżywania Światowego Dnia Młodzieży (który do 2021 r. był obchodzony w Niedzielę Palmową). Tegoroczny XXXIX ŚDM obchodzny jest pod hasłem „Ci, co zaufali Panu, idą bez znużenia (por. Iz 40, 31)”, a Ojciec Święty odprawi w tym dniu Mszę św. w Bazylice św. Piotra o godz. 9.30.

7 grudnia (a nie, jak pierwotnie informowano 8 grudnia) odbędzie się Zwyczajny Konsystorz Publiczny, 10 zwołany przez Papieża Franciszka. Tego dnia Ojciec Święty wyniesie 21 duchownych do godności kardynalskiej. Uroczystości rozpoczną się o godz. 16.00 w Bazylice św. Piotra.

8 grudnia, w uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP, Ojciec Święty, wspólnie z kolegium kardynalskim odprawi Mszę św. w Bazylice św. Piotra. Tego samego dnia o godz. 16.00 uda się na Plac Hiszpański, aby tradycyjnie modlić się tam przy figurze Niepokalanej.

12 grudnia, we wspomnienie Najświętszej Maryi Panny z Guadalupe, Ojciec Święty będzie sprawował Mszę św. w Bazylice św. Piotra o godz. 18.00. W celebracji tej każdego roku licznie uczestniczą wierni z Meksyku i krajów latynoamerykańskich.