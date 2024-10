Franciszek: proszę, aby Ukraińcy nie umarli z zimna

Wojna nigdy nie przyniesie pokoju. Zatrzymajcie się! - powiedział Papież po modlitwie „Anioł Pański". Prosił, aby Ukraińcy nie byli pozostawieni samym sobie, by nie umarli z zimna.

Ks. Paweł Rytel-Andrianik - Watykan

Papież wyznał, że z niepokojem śledzi to, co dzieje się na Bliskim Wschodzie i po raz kolejny wzywa do natychmiastowego zawieszenia broni na wszystkich frontach. „Niech droga dyplomacji i dialogu prowadzi do osiągnięcia pokoju” – powiedział.

Franciszek prosził o poszanowanie sił pokojowych ONZ, które są na Bliskim Wschodzie. Powiedział, że modli się za wszystkie ofiary wojen, za wysiedlonych, za zakładników, którzy, ma nadzieję, zostaną natychmiast uwolnieni, i ufa, że to „wielkie bezużyteczne cierpienie, wywołane nienawiścią i zemstą, wkrótce się skończy”.

„Wojna jest iluzją, jest porażką, nigdy nie przyniesie pokoju, nigdy nie przyniesie bezpieczeństwa, jest porażką dla wszystkich, zwłaszcza dla tego, kto uważa się za niezwyciężonego. Zatrzymajcie się, proszę!” - mówił.

Franciszek apeluje, aby Ukraińcy nie zamarzli na śmierć. Prosi o powstrzymanie nalotów na ludność cywilną, która zawsze jest najbardziej poszkodowana. „Dość zabijania niewinnych!” – apeluje.

Papież zwrócił tez uwagę na dramatyczną sytuację na Haiti, gdzie trwa przemoc wobec ludności, zmuszonej do opuszczenia swoich domów w poszukiwaniu bezpieczeństwa gdzie indziej, w kraju i poza nim. „Nigdy nie zapominajmy o naszych haitańskich braciach i siostrach” - prosił.

Ojciec Święty zaapelował o modlitwę w intencji położenia kresu wszelkim formom przemocy i o to, aby z zaangażowaniem wspólnoty międzynarodowej, kontynuowano pracę na rzecz budowania pokoju i pojednania w kraju, zawsze broniąc godności i praw wszystkich.

Papież wskazał, że w najbliższy piątek, 18 października, Fundacja „Pomoc Kościołowi w Potrzebie” będzie kontynuowała promocję inicjatywy „Milion dzieci odmawia Różaniec w intencji pokoju na świecie”. „Dziękuję wszystkim chłopcom i dziewczętom, którzy wezmą w niej udział! Przyłączamy się do nich i zawierzamy wstawiennictwu Matki Bożej”.

Papież Franciszek prosił o modlitwę w intencji udręczonej Ukrainy, Birmy, Sudanu i innych narodów cierpiących z powodu wojny i wszelkich form przemocy i nędzy.

Publikujemy całość wypowiedzi Papieża Franciszka

Drodzy Bracia i Siostry!

Nadal z niepokojem śledzę to, co dzieje się na Bliskim Wschodzie i ponownie wzywam do natychmiastowego zawieszenia broni na wszystkich frontach. Niech droga dyplomacji i dialogu prowadzi do osiągnięcia pokoju.

Jestem blisko wszystkich tych społeczności w Palestynie, w Izraelu i w Libanie, gdzie proszę o poszanowanie sił pokojowych ONZ. Modlę się za wszystkie ofiary, za wysiedlonych, za zakładników, którzy, mam nadzieję, zostaną szybko uwolnieni, i ufam, że to wielkie bezużyteczne cierpienie, wywołane nienawiścią i zemstą, wkrótce się skończy.

Bracia i Siostry, wojna jest iluzją, jest porażką, nigdy nie przyniesie pokoju, nigdy nie przyniesie bezpieczeństwa, jest porażką dla wszystkich, zwłaszcza dla tego, kto uważa się za niezwyciężonego. Zatrzymajcie się, proszę!

Kieruję mój apel, aby nie zostawiać Ukraińców na śmierć z zimna, aby zaprzestano ataków powietrznych na ludność cywilną, która zawsze cierpi najbardziej. Dość zabijania niewinnych!

Śledzę dramatyczną sytuację na Haiti, gdzie trwa przemoc wobec ludności, zmuszonej do opuszczania swoich domów w poszukiwaniu bezpieczeństwa gdzie indziej, w kraju i poza nim. Nigdy nie zapominajmy o naszych haitańskich braciach i siostrach. Proszę wszystkich, o modlitwę o ustanie wszelkich form przemocy i o kontynuowanie – z zaangażowaniem wspólnoty międzynarodowej – pracy na rzecz budowania pokoju i pojednania w tym kraju, zawsze broniąc praw i godności wszystkich.

Pozdrawiam was, Rzymianie i pielgrzymi z Włoch i z wielu krajów, w szczególności Stowarzyszenie Rycerstwo Niepokalanej założone przez św. Maksymiliana Kolbego, parafie Resuttano (Caltanissetta), włoskich paraolimpijczyków z ich przewodnikami i asystentami oraz grupę Pax Christi International.

Jeszcze raz pozdrawiam nowych studentów Collegio Urbano, których spotkałem dziś rano.

W najbliższy piątek, 18 października, Fundacja „Pomoc Kościołowi w Potrzebie” promuje inicjatywę „Milion dzieci odmawia Różaniec w intencji pokoju na świecie”. Dziękuję wszystkim chłopcom i dziewczętom, którzy wezmą w niej udział! Przyłączamy się do nich i zawierzamy wstawiennictwu Matki Bożej – której rocznica ostatniego objawienia w Fatimie dziś przypada – i wstawiennictwu Madonny powierzamy udręczoną Ukrainę, Mjanmę, Sudan i inne narody cierpiące z powodu wojny i wszelkich form przemocy i nędzy.

Pozdrawiam młodzież Niepokalanej, i widzę flagi polskie, brazylijskie, argentyńskie, ekwadorskie, francuskie... Pozdrawiam wszystkich!

Życzę wszystkim dobrej niedzieli. Proszę, nie zapominajcie modlić się za mnie. Miłego obiadu i do widzenia!

Czytaj także 13/10/2024 Papież: Jezus zachęca nas do „podjęcia ryzyka miłości” Jezus natomiast chce nas doprowadzić do prawdy o naszych pragnieniach i sprawić, żebyśmy odkryli, iż w rzeczywistości dobrem, którego gorąco pragniemy, jest sam Bóg, Jego miłość do ...