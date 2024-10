Franciszek: podział chrześcijan i brak wspólnego świadectwa o Jezusie są skandalem

Wyrażamy wstyd z powodu skandalu podziału chrześcijan, skandalu braku wspólnego świadectwa o Panu Jezusie – napisał Ojciec Święty w homilii na nabożeństwo ekumeniczne, odprawione wczoraj na Placu Pierwszych Męczenników Rzymski w Watykanie. Zgodnie z tradycją to właśnie w tym miejscu miał zostać ukrzyżowany św. Piotr.

Vatican News

W swoim rozważaniu Papież Franciszek zwrócił uwagę na pilną potrzebę budowania jedności chrześcijan, a także na podobieństwa pomiędzy jednością a synodalnością.

Zbliżenie do Chrystusa – zbliżeniem do braci

Odwołując się do dekretu Unitatis redintegratio, ogłoszonego 60 lat temu, Ojciec Święty przypomniał, że „im bardziej chrześcijanie zbliżają się do Chrystusa, tym bardziej zbliżają się do siebie nawzajem”. Podkreślił, że „jedność chrześcijan i synodalność są ze sobą powiązane” i, że jeśli synodalność jest drogą Kościoła trzeciego tysiąclecia, to musi być ona podejmowana we wspólnocie z braćmi w Chrystusie. „W obu procesach nie tyle chodzi o zbudowanie czegoś, ile o przyjęcie i uczynienie owocnym daru, który już otrzymaliśmy. A jak wygląda dar jedności? Doświadczenie Synodu pomaga nam odkryć niektóre jego aspekty” – napisał.

Łaska, wędrówka i harmonia

Wskazując inspiracje dotyczące jedności chrześcijan, jakie można zaczerpnąć z doświadczenia synodalnego, Papież podkreślił, że jedność jest „nieprzewidywalnym darem”, którego ostateczny kształt jest niemożliwy do przewidzenia – podobnie, jak nie są znane z wyprzedzeniem wnioski, do jakich dojdzie Synod. Za jednym z mistrzów ekumenizmu ks. Paulem Couturier przypomniał, że należy błagać Boga o jedność chrześcijan, „jak Chrystus chce i za pomocą środków, których On pragnie”. Papież zaznaczył następnie, że, podobnie jak synodalność, „jedność jest wędrówką: dojrzewa w drodze”, a do jej wzrostu niezbędna jest wzajemna służba i współpraca wszystkich chrześcijan, które muszą dokonywać się „w rytmie Boga”. W trzecim porównaniu zauważył, że tak synodalność, jak i jedność są harmonią, a nie ujednoliceniem. „Synod pomaga nam na nowo odkryć piękno Kościoła w różnorodności jego oblicza. Tak więc jedność nie jest jednolitością, nie jest też wynikiem kompromisów czy ekwilibrystyki. Jedność chrześcijan to harmonia w różnorodności charyzmatów, wzbudzonych przez Ducha dla zbudowania wszystkich chrześcijan” – napisał Ojciec Święty.

Światu potrzeba wspólnego świadectwa

Powracając do świadectwa męczenników, bliskiego ze względu na miejsce, w którym odbywało się piątkowe czuwanie ekumeniczne, jak też sa sam „ekumenizm krwi”, jakie do dziś łączy chrześcijan, oddających życie za wiarę, Franciszek podkreślił w swoim rozważaniu, że świadectwo to jest mocniejsze od jakichkolwiek słów, ponieważ „jedność pochodzi z Krzyża Pana”. W imieniu zebranych wyraził też „wstyd z powodu skandalu podziału chrześcijan, skandalu braku wspólnego świadectwa o Panu Jezusie” i zachęcił, by trwający Synod stał się okazją do poprawy tej sytuacji i skoncentrowania się na wspólnej płaszczyźnie chrztu. „Świat potrzebuje wspólnego świadectwa, świat potrzebuje, abyśmy byli wierni naszej wspólnej misji” – przypomniał.