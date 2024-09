Pier Giorgio Frassati świętym? Papież: może w przyszłym roku

Obchody Roku Świętego 2025 powinny być dla wszystkich okazją do duchowej odnowy w jedności z całym Kościołem – przypomniał Papież na audiencji dla Międzynarodowego Ruchu Studentów Katolickich Pax Romana. Ujawnił przy tej okazji, że w przyszłym roku będzie chciał zaliczyć w poczet świętych bł. Pier Giorgia Frassatiego.

Krzysztof Bronk - Watykan

Międzynarodowy Ruch Studentów Katolickich Pax Romana powstał w 1921 r. w Szwajcarii. Jest konfederacją katolickich studentów, a jego celem jest ewangelizacja środowiska uniwersyteckiego.

Wspominając o bliskim już Roku Jubileuszowym, Franciszek wskazał na symboliczną wymowę drzwi świętych, przez które będą przechodzić wierni. „Przypomina nam to, że wszyscy jesteśmy pielgrzymami, a powołaniem nas wszystkich jest pogłębiać nasze zjednoczenie z Panem Jezusem i otwierać się na moc Jego łaski, która przemienia nasze życie i świat, w którym żyjemy”. Franciszek życzył też młodym, by trwający obecnie Synod o synodalności, skłonił ich do większej wrażliwości na działanie Ducha Świętego.

Ojciec Święty zachęcił katolickich studentów do promowania w świecie sprawiedliwości społecznej i integralnego rozwoju człowieka zgodnie z wyznawaną przez nich katolicką wiarą i chrześcijańską wizją świata. „Mam nadzieję – powiedział – że wasza obecność w Rzymie i nasze spotkanie będą źródłem odnowionej inspiracji dla waszego zaangażowania w pracę na rzecz budowania pokoju, zgody, sprawiedliwości, praw człowieka i miłosierdzia, a tym samym na rzecz szerzenia królestwa Bożego na tym świecie”.