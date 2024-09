Papież wyruszył w 46. zagraniczną podróż apostolską

O godz. 8.29 Ojciec Święty wyruszył z rzymskiego lotniska Fiumicino w podróż do Luksemburga i Belgii.

Dorota Abdelmoula-Viet – Watykan

Na pokładzie samolotu włoskich linii lotniczych ITA Airways, Papież Franciszek, wraz z towarzyszącymi mu współpracownikami i grupą dziennikarzy udaje się do Luksemburga, będącego pierwszym etapem jego czterodniowej podróży apostolskiej – pierwszej w tym roku, której celem są kraje Starego Kontynentu. Jeszcze dziś, po ok. 8 godzinach spędzonych w Luksemburgu i wypełnionych spotkaniami z przedstawicielami władz, społeczeństwa obywatelskiego oraz wiernymi, Papież uda się do Belgii, gdzie pozostanie do niedzieli.