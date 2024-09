Papież w meczecie: niech nikt nie ulega fascynacji fundamentalizmem

To nie największa na świecie kopalnia złota jest najcenniejszym skarbem Indonezji, lecz wola, by różnice nie stały się przyczyną konfliktu, ale harmonizowały się we wzajemnym szacunku. Mówił o tym Papież podczas spotkania międzyreligijnego w Dżakarcie. Prosił przywódców religijnych, by przekazywali ten dar młodym pokoleniom. Niech nikt nie ulega fascynacji fundamentalizmem i przemocą, niech wszystkich fascynuje marzenie o wolnym, braterskim i pokojowym społeczeństwie – apelował Franciszek.

Krzysztof Bronk - Watykan

Spotkanie międzyreligijne odbyło się w pobliżu największej muzułmańskiej świątyni w Azji: meczetu Istiqlal. Może on pomieścić 120 tys. osób. Jest zwieńczony 45-metrową kopułą i wieżą o wysokości 66,66 m, co odnosi się symbolicznie do liczby wersetów w Koranie (6666). Papież przypomniał, że został on zaprojektowany przez chrześcijańskiego architekta Friedricha Silabana. „Świadczy to o tym – powiedział Franciszek – że w historii tego narodu i w kulturze, którą się w nim oddycha, meczet, podobnie jak inne miejsca kultu, jest przestrzenią dialogu, wzajemnego szacunku, zgodnego współistnienia religii i różnych wrażliwości duchowych. Jest to wielki dar, który powinniście pielęgnować każdego dnia, aby doświadczenie religijne było punktem odniesienia dla braterskiego i pokojowego społeczeństwa, a nigdy powodem do zamknięcia i niezgody”.

Papież wskazał na symboliczną wymowę tunelu, który łączy meczet z pobliską katedrą. Dzięki temu te dwa miejsca kultu nie tylko znajdują się „naprzeciwko” siebie, ale są ze sobą wzajemnie połączone. Zdaniem Papieża jest to zachęta, by zawsze patrzeć w głębie, a także, by dbać o więzi.

Franciszek wyjaśnił, że wszystkie wrażliwości religijne mają wspólny korzeń. Jest to „dążenie do spotkania z boskością, pragnienie nieskończoności, które Najwyższy umieścił w naszych sercach, poszukiwanie większej radości i życia silniejszego niż jakakolwiek śmierć, które ożywia podróż naszego życia i pobudza nas do wyjścia z naszego ‘ja’, aby udać się na spotkanie z Bogiem”. Dodał zarazem, że spotkanie między religiami nie powinno się sprowadzać do poszukiwania za wszelką cenę wspólnej płaszczyzny między różnymi doktrynami. Tym natomiast, co łączy wyznawców różnych religii jest pielęgnowanie wzajemnych relacji. „Jedność rodzi się z osobistych więzów przyjaźni, z wzajemnego szacunku, z wzajemnej obrony przestrzeni i idei innych. Obyście zawsze o to się troszczyli!” – dodał Ojciec Święty.

Papież nawiązał też do podpisanej z okazji tego międzyreligijnego spotkania Wspólnej Deklaracji Istiqlal. Jest ona poświęcona „promowaniu harmonii religijnej dla dobra ludzkości”. Jej sygnatariusze odnoszą się do kryzysów, które zagrażają przyszłości świata, w tym do wojen i konfliktów, które są również podsycane przez instrumentalizację religijne. Franciszek podkreślił, że w takiej sytuacji „ważne jest, aby promować i wzmacniać wartości wspólne dla wszystkich tradycji religijnych, pomagając społeczeństwu ‘przezwyciężyć kulturę przemocy i obojętności’ (Wspólna Deklaracja Istiqlal), oraz aby krzewić pojednanie i pokój”.