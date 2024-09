Papież spotkał się z ofiarami nadużyć ze strony duchownych w Belgii

Po powrocie do nuncjatury Papież Franciszek spotkał się w piątek 27 września z 17 osobami, ofiarami nadużyć ze strony duchownych w Belgii – podało Biuro Prasowe Stolicy Apostolskiej.

„Podczas spotkania, które trwało ponad dwie godziny, uczestnicy mogli przedstawić Papieżowi swoje historie i ból oraz wyrazić swoje oczekiwania dotyczące zaangażowania Kościoła w walkę z nadużyciami” – informuje Stolica Apostolska.

Papież mógł wysłuchać ofiar nadużyć, być blisko ich cierpienia. Podziękował także za ich odwagę. Jednocześnie wyraził „poczucie wstydu za to, co wycierpieli jako dzieci z powodu księży, którym zostali powierzeni”. Papież odnotował sobie prośby skierowane do niego, aby mógł przestudiować konkretne sytuacje wykorzystywania seksualnego osób małoletnich. Spotkanie zakończyło się krótko przed godziną 21:00.

