Papież spotkał się z bezdomnymi przed rozpoczęciem pielgrzymki

W czwartkowy poranek Ojciec Święty spotkał się w Domu św. Marty z grupą ok. 10 osób bezdomnych, które na co dzień znajdują schronienie w podcieniach kolumnady na Placu św. Piotra.

Dorota Abdelmoula-Viet – Watykan

„To już jest tradycja od samego początku tego pontyfikatu. Ojciec Święty zawsze chce, by wyjeżdżając z Watykanu mógł pożegnać się z biednymi, bo oni reprezentują Chrystusa” – mówi w rozmowie z mediami watykańskimi papieski jałmużnik, kard. Konrad Krajewski, który towarzyszył bezdomnym podczas spotkania. Jak wyjaśnia, wydarzenie było dla tych osób niespodzianką, ponieważ hierarcha początkowo przekazał im zaproszenie jedynie „na poranne cappuccino”, które ostatecznie okazało się osobistym spotkaniem z Papieżem.

Papież Franciszek rozpoczyna dziś podróż apostolską do Luksemburga i Belgii, która potrwa do 29 września. Wczoraj w godzinach popołudniowych odwiedził Bazylikę Matki Bożej Większej, gdzie, jak ma to w zwyczaju, zawierzył Maryi swoją pielgrzymkę.