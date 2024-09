Franciszek z delegacją Pasqua Together 2025 (VATICAN MEDIA Divisione Foto)

Papież: Rok 2025 będzie niezwykle ważny dla dialogu ekumenicznego

O tym, że przypadające w 2025 r. 1700. rocznica Soboru Nicejskiego, oraz wspólna dla wszystkich Kościołów data obchodów Świąt Paschalnych mają ogromne znaczenie w dążeniu do jedności chrześcijan napisał Ojciec Święty w przesłaniu do członków ekumenicznej inicjatywy Pasqua Together 2025.

Dorota Abdelmoula-Viet – Watykan Ojciec Święty spotkał się w czwartek z członkami ekumenicznej grupy Pasqua Together 2025, łączącej przedstawicieli Kościołów wschodnich i zachodnich i działającej na rzecz przyjęcia przez wszystkich chrześcijan wspólnej daty obchodów Świąt Wielkiej Nocy. W przekazanym im przesłaniu Papież podziękował za podejmowane starania, które wyrażają „pragnienie, by nie utracić na darmo ważnej okazji, jaką daje nam rok 2025" oraz że wpisują się one „m.in. w przygotowania do obchodów Drugiego Tysiąclecia Odkupienia 2033". Kluczowa zbieżność dat „W przyszłym roku, który dla Kościoła katolickiego będzie rokiem Jubileuszu zwyczajnego, obchody Wielkanocy, ze względu na zbieżność kalendarzy, będą wspólne dla wszystkich chrześcijan – podkreślił Ojciec Święty – Jest to ważny znak, do którego dochodzi także 1700. rocznica obchodów pierwszego Soboru Ekumenicznego, Soboru w Nicei, który oprócz ogłoszenia Symbolu Wiary, zajmował się również kwestią daty obchodów Wielkanocy, ze względu na różne tradycje istniejące w tamtym czasie." Jak najmniej podziałów wśród chrześcijan Franciszek zaznaczył, że niezależnie od okazjonalnej zbieżności dat otrzymuje prośby o znalezienie rozwiązania, „aby wspólne świętowanie Dnia Zmartwychwstania nie było już wyjątkiem, ale stało się normalnością. Zachęcił wszystkich angażujących się w tę kwestię, aby „podejmowali wszelkie wysiłki w poszukiwaniu możliwej komunii, unikając wszystkiego, co może prowadzić do dalszych podziałów wśród braci". Obchody Paschalne świadectwem dla świata „Wielkanoc nie wydarza się z naszej inicjatywy, albo ze względu na taki czy inny kalendarz – przypomniał w swoim przesłaniu Papież, podkreślając prymat Boga i przestrzegając przed zamykaniem się „w naszych schematach, naszych projektach, w naszych kalendarzach, w 'naszej' Wielkanocy." Przypominając, że „Pascha jest Chrystusowa", Franciszek zaprosił do poszukiwania coraz większej jedności, będącej świadectwem wiary dla świata. „Potrzebujemy wspólnie podążać naprzód, a w tym pomoże nam rozpoczęcie, na wzór Apostołów, od Jerozolimy – miejsca, z którego samo głoszenie Zmartwychwstania rozprzestrzeniło się na cały świat" – napisał.