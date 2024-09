Papież na MED-24 w Tiranie: idźcie śladami waszych męczenników

Do czerpania inspiracji z odwagi albańskich męczenników zachęcił Papież uczestników kolejnej edycji spotkania młodzieży z krajów basenu Morza Śródziemnego i Morza Czarnego (MED-24). Odbywa się ono w Tiranie od 15 do 21 września pod hasłem: „Pielgrzymi nadziei, budowniczy pokoju”. Bierze w nim udział 50 młodych z 25 krajów.

Krzysztof Bronk - Watykan

W wystosowanym z tej okazji wideoprzesłaniu Papież podkreślił, że wszyscy jesteśmy pielgrzymami nadziei, poszukując prawdy, żyjąc własną wiarą i budując pokój. Apelował do młodych, by w centrum stawiali tych, których nikt nie słucha, a w szczególności najuboższych i tych, którzy muszą uciekać z własnego kraju.

Franciszek wyraził radość, że spotkanie młodzieży odbywa się właśnie w Tiranie w 10. rocznicę jego podróży apostolskiej do Albanii. Były to niezapomniane chwile, podczas których mogłem spotkać ten naród o wielu obliczach, ale zjednoczony odwagą – powiedział Ojciec Święty.

„Idźcie śladami waszych męczenników. Ich odwaga jest żywym świadectwem, które może zainspirować was do przeciwstawienia się wszelkim formom przemocy, które oszpecają nasze człowieczeństwo, tak jak uczyniła to bł. Maria Tuci w wieku zaledwie dwudziestu dwóch lat” – zaznaczył.

Papież powierzył Albańczyków i uczestników spotkania w Tiranie opiece Maryi, która zawsze czuwała nad mieszkańcami Albanii. „Uczcie się od Jej Niepokalanego Serca – powiedział – być niestrudzonymi pielgrzymami nadziei i podążać za Bożymi znakami, aby Morze Śródziemne odkryło na nowo swoje najpiękniejsze oblicze: oblicze braterstwa i pokoju”.