Papież do Wyższego Centrum Edukacyjnego Laudato si’: uczciwa praca drogą do odbudowy relacji pomiędzy człowiekiem i Stwórcą

O tym, że prowadzone w Castel Gandolfo projekty formacyjne i gospodarcze wpisują się w wizję „pracy, która pielęgnuje i otacza troską to, co powierzył nam Stwórca” i w ten sposób pomaga w przywróceniu „dobrych relacji pomiędzy rodziną ludzką i stworzeniem” mówił Ojciec Święty podczas spotkania z członkami Wyższego Centrum Edukacyjnego Laudato si’.

Dorota Abdelmoula-Viet – Watykan

W czwartkowy poranek Papież Franciszek przyjął na audiencji członków Wyższej Centrum Edukacyjnego Laudato si’ – instytucji, którą powołał w lutym 2023 r. z myślą o działalności naukowej, edukacyjnej i społecznej, realizującej wezwanie do nawrócenia ekologicznego, zawarte na kartach encykliki Laudato si’. Tejże instytucji Biskup Rzymu powierzył projekt Wioska Laudato si’ (wł. Borgo Laudato si’), którego celem było przekształcenie części ogrodów papieskich w Castel Gandolfo w „miejsce formacji ku ekologii integralnej, otwarte dla wszystkich osób dobrej woli”.

Nawrócenie ekologiczne: widzialne i konkretne

Podsumowując półtoraroczną działalność centrum edukacyjnego oraz wioski, Papież mówił o najważniejszych wyzwaniach dotyczących ochrony stworzenia i skierowanych do wszystkich ludzi. Przypomniał, że potrzeba „widzialnych i konkretnych” projektów nawrócenia ekologicznego. Odwołując się do założeń, jakie wytyczyło międzynarodowe grono ekspertów w ramach Wioski Laudato si’, mówił o potrzebie „włączającej edukacji integralnej, gospodarki obiegu zamkniętego oraz wytwórczej, a także zrównoważonego rozwoju środowiska”.

Praca drogą do odbudowy relacji człowiek – stworzenie

Nawiązując do jednego z projektów Wioski Laudato si’, czyli stworzenia nowej papieskiej winnicy, której pielęgnacja łączy tradycję z innowacjami, Papież pochwalił zaangażowanie ekspertów i wielu pracowników, których wspólną intencją jest osiągnięcie jak najlepszego poziomu wykonywanej pracy. „Odpowiada to sformułowanej na początku intencji, aby dążyć do przywrócenia dobrych i płodnych relacji pomiędzy rodziną ludzką a stworzeniem, poprzez pracę, która pielęgnuje i otacza troską to, co powierzył nam Stwórca” – powiedział Franciszek.