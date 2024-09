Papież: Katolicka Nauka Społeczna podstawą formacji dla rządzących

O tym, że Katolicka Nauka Społeczna „nie jest ideologią, ale opiera się na braterstwie i sprzyja rozwojowi narodów” mówił Papież Franciszek podczas spotkania z władzami, przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego i korpusem dyplomatycznym w stolicy Timoru Wschodniego, Dili.

Dorota Abdelmoula-Viet – Watykan

W pierwszym przemówieniu do władz Papież podkreślił, że Timor Wschodni, który doświadczył w swej historii wiele cierpienia, potrafił odrodzić się, „odnajdując drogę pokoju i otwierając się na nowy etap, który chce być fazą rozwoju, poprawy warunków życia i umocnienia”. Zauważył, że współcześnie kraj ten „oczyszczony z czarnych chmur” mierzy się z nowymi wyzwaniami, m.in. emigracją, ubóstwem, alkoholizmem, przemocą i znieważaniem godności wielu młodych ludzi. Zaapelował, że wobec tych zjawisk „konieczne jest stosowne przygotowanie, z odpowiednim przeszkoleniem, tych, którzy zostaną wezwani do bycia klasą rządzącą kraju w niedalekiej przyszłości. W ten sposób będą mogli dysponować wszystkimi narzędziami, potrzebnymi do nakreślenia dalekosiężnego planu i wyłącznego interesu dobra wspólnego.”

Katolicka Nauka Społeczna podstawą formacji rządzących

Papież przypomniał, że podstawą kształcenia klasy rządzącej powinna być Katolicka Nauka Społeczna, proponowana przez Kościół. Przypomniał, że nie jest ona ideologią, ale bazuje na braterstwie i służy rozwojowi narodów. Franciszek zauważył, że doktryna społeczna Kościoła to „niezbędny filar, na którym można budować konkretną wiedzę i na którym zawsze należy się opierać”, poszukując dobra wspólnego narodu.

Konieczność edukacji i dialogu międzypokoleniowego

Zauważając, że Timorczycy są narodem młodym, albowiem ok. 65 proc. mieszkańców kraju ma mniej, niż 30 lat, Ojciec Święty podkreślił, że jest to bogactwo, a zarazem wezwanie do tego, by troszczyć się o edukację młodych pokoleń zarówno w rodzinach, jak i w szkołach. Ponowił powtarzany po wielokroć apel, aby młodzi ludzie spotykali się z osobami starszymi i czerpali z ich życiowej mądrości. „Entuzjazm, świeżość, nastawienie na przyszłość, odwaga, zaradność, typowe dla młodych, w połączeniu z doświadczeniem i mądrością osób starszych tworzą opatrznościową kompilację wiedzy i szczodrego rozmachu” – mówił Franciszek.

Trwająca papieska wizyta w Timorze Wschodnim jest drugą w historii kraju, który 35. lat temu, jeszcze przed praktycznym uzyskaniem niepodległości, gościł św. Jana Pawła II. Papież Franciszek pozostanie tam do środy i spotka się m.in. z młodzieżą, duchowieństwem i osobami konsekrowanymi oraz z niepełnosprawnymi dziećmi.

