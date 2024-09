Papież do Polaków: przekazujcie dzieciom wiarę w rodzinach, parafiach i szkołach

O to, aby rodzina, parafia i szkoła były miejscem przekazywania dzieciom wiary, wiedzy i tradycji, zaapelował Papież Franciszek w pozdrowieniach podczas środowej audiencji generalnej na Placu św. Piotra. Zapewnił też o modlitwie za ofiary powodzi i zaapelował o dalsze niesienie im pomocy.

Dorota Abdelmoula-Viet, Krzysztof Bronk – Watykan

Dzisiejszą katechezę Ojciec Święty rozpoczął od spontanicznego przedstawienia swoich współpracowników, obecnych podczas audiencji – Moniki Nowak z polskiej sekcji Vatican News – „Osservatore Romano” oraz Artura Lopeza Ramireza z redakcji hiszpańskojęzycznej. „Dziś chciałbym rozpocząć od dobrej wiadomości (...). Tych dwoje pobierze się w przyszłą sobotę. Oklaski dla nich. Miło patrzeć, kiedy miłość wiedzie nas naprzód, prowadzi do założenia nowej rodziny. Dlatego chciałem wam przedstawić tych dwoje, aby podziękować Panu Bogu” – powiedział.

W słowach adresowanych do Polaków po wygłoszeniu katechezy, Ojciec Święty odniósł się do zakończonej w ubiegłym tygodniu pielgrzymki do Azji i Oceanii, gdzie doświadczył tego, że dzieci stanowią bogactwo każdego narodu, także w Europie. „Również wy, troszcząc się o wasze dzieci, przekazujcie im skarb wiary, wiedzę oraz ojczystą tradycję. Czyńcie to w środowisku rodzinnym, parafialnym i w szkole” – zachęcił Franciszek. Przypomniał też o wstawiennictwie św. Stanisława Kostki, patrona młodzieży, którego święto obchodzone jest dziś w polskim Kościele.

W środowej audiencji generalnej uczestniczyły grupy polskich pielgrzymów m.in. z Podhala, parafii,pw. św. Mikołaja w Zakrzówku, parafii pw. św. Zygmunta w Warszawie, parafii pw. św. Stefana w Radomiu, parafii pw. św. Jadwigi w Zabrzu, parafii pw. bł. Edmunda Bojanowskiego w Gostyniu, parafii pw. św. Jana Chrzciciela w Kurowie Wielkim i z parafii św. Bartłomieja w Kłodzie, przedstawiciele Polonii z Polskiej Misji Katolickiej w Kolonii, młodzież z Zachodniopomorskiego Centrum Edukacji Morskiej Politechnicznej w Szczecinie, młodzież z Publicznego Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego im. bł. ks. Jerzego Popiełuszki w Łazach-Magdalence członkowie wspólnoty Odnowy w Duchu Świętym z parafii pw. Ofiarowania Pańskiego w Warszawie, którzy przybyli do Rzymu w pielgrzymce jubileuszowej oraz pielgrzymi indywidualni.