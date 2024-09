Papież do młodzieży: nie bójcie się konstruktywnej krytyki

Podczas międzyreligijnego spotkania z młodzieżą – ostatniego punktu papieskiej pielgrzymki – Ojciec Święty zachęcał młodych ludzi do dialogu, konstruktywnej krytyki i braterstwa osób różnych religii.

Dorota Abdelmoula-Viet – Watykan



W spontanicznym dialogu, którym zastąpił przygotowane wcześniej przemówienie, Papież Franciszek nawiązał do trzech wyzwań, które w krótkich świadectwach przedstawili mu młodzi ludzie, reprezentujący różne religie: zjawiska „salonowych krytyków”, ryzyka wychodzenia ze „strefy komfortu” oraz wątpliwości, jakie budzi rozwój nowych technologii.

Konstruktywna krytyka służy prawdzie

Papież pochwalił odwagę młodych ludzi w poszukiwaniu prawdy i przypomniał, że muszą prowadzić oni konstruktywną krytykę, która otwiera nowe perspektywy. „Czy jesteś krytyczny? Czy masz odwagę krytykować, ale też odwagę do bycia krytykowanym przez innych?” – pytał. Przypominał, że dialog młodych ludzi powinien polegać na wzajemnej krytyce, a także, że muszą oni mieć odwagę do wychodzenia ze swych stref komfortu, aby uniknąć „otyłości” w jaką popada umysł osoby, wybierającej jedynie wygodne życie.

„Ryzykujcie, wychodźcie! Nie bójcie się” – zachęcał Ojciec Święty, wielokrotnie przeplatając swoje refleksje z pytaniami, zadawanymi młodym ludziom. Jedno z nich dotyczyło tego, czy lepiej jest popełniać błędy, idąc naprzód, czy stać w miejscu, unikając wszelkich pomyłek. „Młody człowiek, który nie podejmuje ryzyka, który boi się pomyłki, jest starcem!” – przestrzegał Papież.

Dzieci jednego Boga

Franciszek docenił także zdolność młodego pokolenia do prowadzenia dialogu międzyreligijnego i zaznaczył, że on także wymaga odwagi. Przypomniał, że nie powinien on polegać na prowadzeniu sporów nt. wyższości poszczególnych religii ponad innymi, ale, że religie są drogami dojścia do Boga, który jest Jedyny i dla wszystkich.

Dialog zamiast dyktatury

Na zakończenie Ojciec Święty raz jeszcze zaapelował do młodych ludzi o odwagę i tworzenie przestrzeni do dialogu, który – prowadzony w młodości – zaowocuje w umiejętnością rozmawiania w życiu dorosłym, m.in. w kontekście spraw społecznych czy polityki. Przestrzegał też przed rezygnowaniem dialogu, przypominając, że jest to „pierwsze, co robi każda dyktatura”.

Na zakończenie Ojciec Święty zaprosił młodych ludzi do cichej modlitwy za siebie nawzajem. Poprosił też, by nie zapominali o modlitwie za niego.

Młodzież latarnią jedności i nadziei

Około 600 młodych ludzi, reprezentujących różne szkoły i instytucje wyznaniowe wzięło udział w międzynarodowym spotkaniu pod hasłem „Razem w jedności i nadziei”. Na zakończenie papieskiej wizyty wspólnie wyrecytowali zobowiązanie do bycia „latarnią jedności i nadziei poprzez promowanie współpracy i przyjaźni, które pielęgnują harmonijne współistnienie ludzi o różnych przekonaniach”.