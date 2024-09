Papież do dzieci: kochajcie Boga i bliźnich, tylko to daje szczęście

Papież spotkał się dziś również z najmłodszymi mieszkańcami Papui-Nowej Gwinei. Powiedział im, że ich szczęście zależy wyłącznie od miłości. Dlatego zachęcał, by skoncentrowały wszystkie swoje siły na tym, by kochać Pana Jezusa, a w Nim wszystkich ludzi, z którymi się spotykają.

Krzysztof Bronk - Watykan

Papież odpowiada na pytanie niepełnosprawnej dziewczynki: dlaczego nie jestem taka jak inni?

Spotkanie odbyło się w kościelnym technikum dla dziewcząt. Dzieci wykonały dla Papieża tradycyjne tańce plemienne. Dwoje z nich zadało mu pytania. Upośledzona dziewczynka, zapytała, dlaczego nie jest taka jak inni? Bo nikt nie jest taki jak inni – odpowiedział Franciszek. Podkreślił, że dla Boga każdy z nas jest wyjątkowy, a zarazem ma rolę i misję, których nikt inny nie może wypełnić. I choć wiąże się to z trudnościami, daje to również wiele radości, w inny sposób dla każdego z nas.

Ojciec Święty przypomniał, że wszyscy mamy jakieś ograniczenia. Są rzeczy, które potrafimy robić lepiej, i inne, które sprawiają nam trudności lub których nie potrafimy wcale. To jednak nie determinuje naszego szczęścia. Ono zależy od miłości, która jest inspiracją do wszystkiego co robimy; od miłości, którą dajemy i otrzymujemy.

Franciszek przyznał, że w tym też znajduje się odpowiedź na drugie postawione mu pytanie: Co zrobić, aby nasz świat był piękniejszy i lepszy. Podkreślił, że każdego dnia trzeba się uczyć kochać z całego serca Boga i bliźnich. Radził też młodym, by starali się w jak najlepszy sposób wykorzystać oferowane im możliwości rozwoju, zwłaszcza w szkole.

Na zakończenie poprosił ich o modlitwę i by byli światłem nadziei dla naszego świata, który bywa niekiedy egoistyczny i troczy się jedynie o wymierne korzyści. Niech płonie w was światło miłości – powiedział Ojciec Święty.