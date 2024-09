Papież Franciszek podczas spotkania w Asyżu, zdjęcie archiwalne (Vatican Media)

Papieski apel o pokój: Zatrzymajmy się, póki jest jeszcze czas!

Wznoszę mój okrzyk i okrzyk wielu dotkniętych wojną i kieruję go do przywódców politycznych: „Zatrzymajcie wojnę! Zatrzymać wojny!” Niszczymy świat! Zatrzymajmy się, póki jest jeszcze czas! - zaapelował Papież Franciszek w przesłaniu skierowanym do uczestników Międzynarodowego Spotkania „Wyobraź sobie pokój” zorganizowanego przez Wspólnotę Sant'Egidio w Paryżu w dniach 22-24 września.

Artur Hanula Papież podziękował Wspólnocie Sant'Egidio za zaangażowanie na rzecz pokoju i organizację wydarzenia z udziałem przedstawicieli różnych narodów, religii i kultur. Przypomniał, że minęło 38 lat od 1986 roku, kiedy w Asyżu z inicjatywy św. Jana Pawła II odbyło się pierwsze spotkanie modlitewne w intencji pokoju. „Duch Asyżu jest błogosławieństwem dla świata, dla tego naszego świata, który wciąż jest rozdarty przez zbyt wiele wojen, przez zbyt wiele przemocy" - napisał Papież. Zaznaczył, że od tamtego czasu „wiele wydarzeń naznaczyło historię świata": Poza tym „jesteśmy w trakcie 'zmiany epoki', której perspektyw jeszcze nie znamy". Nieustający apel o pokój Franciszek ponownie zaapelował o pokój. Przypomniał, że ryzyko rozszerzania się konfliktów jest wciąż wysokie. „Zatrzymajmy się, póki jest jeszcze czas!" - wskazał Papież. Przyznał, że spotkanie w Paryżu pobudza wierzących do ponownego odkrycia powołania do rozwijania braterstwa między narodami. Przypomniał: „Zbyt wiele razy w przeszłości religie były wykorzystywane do podsycania konfliktów i wojen". Jak dodał, należy zrobić wszystko, żeby religia nie stała się narzędziem podsycania nacjonalizmu, etniczności, populizmu. Przestrzegł przed wciąganiem Boga w wojny. Religie na rzecz pokoju Zdaniem Ojca Świętego pilnym zadaniem religii jest krzewienie wizji pokoju, co pokazują swoją postawą uczestnicy spotkania w Paryżu. Zachęcił do kontynuowania tej misji tak potrzebnej światu. Przypomniał hasło paryskiego spotkania: „Wyobraź sobie pokój". Podkreślił znaczenie spotkania, nawiązywania braterskich więzi i pozwolenia na Boże prowadzenie. Ojciec Święty wskazał, że „w świecie zagrożonym rozdarciem przez konflikty i wojny, praca wierzących jest cenna dla ukazywania wizji pokoju i wspierania braterstwa i pokoju między ludźmi na całym świecie". Międzynarodowe Spotkanie „Wyobraź sobie pokój" było okazją do dialogu między liderami religijnymi oraz przedstawicielami kultury oraz instytucji. To kolejna odsłona cyklu „Ludzie i religie", zapoczątkowanego przez św. Jana Pawła II w 1986 r. Podobne wydarzenia organizowane przez Wspólnotę św. Idziego odbyły się dwukrotnie w Polsce: w Warszawie w 1989 r. i w Krakowie w 2009 r.