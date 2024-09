Papieska podróż do Luksemburga i Belgii

Papież Franciszek rozpoczyna 46. podróż zagraniczną. W ciągu czterech dni odwiedzi Luksemburg i Belgię. Na poszczególnych etapach, pielgrzymce towarzyszą słowa „Służyć” i „Nadzieja”.

Vatican News

Na środowej audiencji swoją podróż Ojciec Święty nazwał pielgrzymką do serca Europy i poprosił o modlitwę w intencji jej owoców. Franciszek rozpoczyna swą wizytę od Wielkiego Księstwa Luksemburga, gdzie spędzi osiem godzin. Kard. Jean Claude Hollerich przyznał, że „Luksemburg to też peryferie”. „Jesteśmy bogaci materialnie, ale ubodzy pod względem duchowym – mówił przed przybyciem papieża. „Jesteśmy krajem materialistycznym, większość ludzi wierzy, że to pieniądze nadają życiu sens. A przy tym wiemy dobrze, że tak nie jest” – dodał arcybiskup Luksemburga wyrażając nadzieję, że papieska wizyta będzie zachętę dla kurczącego się Kościoła, który doświadcza skrajnej sekularyzacji

Z Luksemburga Ojciec Święty uda się do Belgii, gdzie przybywa z okazji jubileuszu 600-lecia uniwersytetu w Leuven. Papież wygłosi tam dwa przemówienia: do wykładowców na flamandzkim Katolickim Uniwersytecie w Leuven oraz na francuskojęzycznym Katolickim Uniwersytecie w Louvain-La-Neuve, gdzie spotka się ze studentami. Obie uczelnie dawniej były jednym uniwersytetem i wkrótce będą obchodzić 600-lecie istnienia. Zwieńczeniem podróży papieża Franciszka będzie niedzielna Msza na stadionie Króla Baudouina w Brukseli, na którą przybędą również mieszkańcy Luksemburga. Podczas uroczystości Franciszek dokona beatyfikacji hiszpańskiej karmelitanki Anny od Jezusa (1545-1621).

Program wizyty Ojca Świętego w Luksemburgu i Belgii

Czwartek, 26 września, Rzym – Luksemburg – Bruksela



godz. 8.05 - odlot z rzymskiego lotniska Fiumicino do Luksemburga,



godz.10.00 - przylot i ceremonia powitania na lotnisku w Luksemburgu,

godz.10.45 - wizyta kurtuazyjna u Wielkiego Księcia Henryka w Pałacu,

godz.11.15 - spotkanie z premierem Luksemburga Lukiem Friedenem,

godz.11.50 - spotkanie z przedstawicielami rządu, społeczeństwa obywatelskiego oraz z korpusem dyplomatycznym w „Cercle Cité; przemówienie papieża,

godz.16.30 - spotkanie ze wspólnotą katolicką w katedrze Notre-Dame w Luksemburgu; przemówienie papieża,

godz. 17.45 - ceremonia pożegnalna na lotnisku w Luksemburgu,

godz.18.15 - odlot z Luksemburga do Brukseli,

godz. 19.10 - przylot do bazy lotniczej Melsbroek koło Brukseli i ceremonia powitania.

Piątek, 27 września, Bruksela – Leuven



godz. 9.15 - wizyta kurtuazyjna u króla Belgii Filipa na zamku Laeken,



godz. 9.45 - spotkanie z premierem Aleksandrem De Croo,

godz. 10.00 - spotkanie z przedstawicielami rządu i społeczeństwa obywatelskiego; przemówienie papieża,

godz. 16.30 - spotkanie zespołem wykładowców w Promotiezaal flamandzkojęzycznego Uniwersytetu Katolickiego w Leuven; przemówienie papieża.

Sobota, 28 września, Bruksela – Louvain-la-Neuve



godz. 10.00 - spotkanie z biskupami, księżmi, diakonami, duchowieństwem zakonnym, seminarzystami i innymi pracownikami duszpasterstwa w narodowej bazylice Najświętszego Serca w Koekelberg; przemówienie papieża,



godz. 16.30 - spotkanie ze studentami w Aula Magna francuskojęzycznego Uniwersytetu Katolickiego w Louvain-la-Neuve; przemówienie papieża,

godz. 18.15 prywatne spotkanie z członkami zakonu jezuitów w College Saint-Michel.

Niedziela, 29 września, Bruksela – Rzym



godz. 10.00 - Msza św. na stadionie Króla Baudouina; kazanie papieża oraz modlitwa Anioł Pański,godz. 12.15 ceremonia pożegnalna w bazie lotniczej Melsbroek



godz.12.45 - odlot do Rzymu,

godz.14.55 - przylot na rzymskie lotnisko Fiumicino.