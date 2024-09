Franciszek do osób starszych i chorych: wasze modlitwy są bardzo ważne dla Boga

W ostatnim dniu swojej azjatyckiej pielgrzymki, Papież Franciszek spotkał się z podopiecznymi singapurskiego Domu św. Teresy, przeznaczonego dla osób starszych i schorowanych. Poprosił ich o modlitwę w intencji Kościoła i ludzkości, przypominając, że mają oni szczególe powołanie do modlitwy wstawienniczej.

Vatican News

Modlitwa i przebaczenie

„Bóg jest szczęśliwy, słysząc wasze modlitwy” – mówił Ojciec Święty do seniorów i osób chorych, których odwiedził w Domu św. Teresy w ostatnim dniu wizyty apostolskiej w państwach Azji i Oceanii. Podczas serdecznego spotkania na dziedzińcu i w domowej kaplicy, Papież pobłogosławił grupę 60 podopiecznych oraz pracowników domu i zwrócił uwagę na szczególne powołanie osób starszych i chorych do modlitwy w intencjach Kościoła i całej ludzkości. Modlitwy, która, jak zauważył, „jest bardzo ważna dla Boga”. Udzielił też zebranym błogosławieństwa, zapewniając, że wraz z nim Pan Bóg udziela im także swego przebaczenia. To ostatnie zapewnienie było niejako odpowiedzią na wątpliwości, z jakimi często zmagają się osoby starsze, dokonujące rachunku sumienia ze swojego życia.

Dom starszy od państwa-miasta

Dom św. Teresy został założony przez Małe Siostry Ubogich w 1935 r., a więc na 30 lat przed uzyskaniem przed Singapur niepodległości, a obecnie zarządzany jest przez organizację non-profit Catholic Welfare Services i gości ok. 185 podopiecznych, których średnia wieku, to ok. 80-90 lat i wśród których znajduje się m.in. emerytowany arcybiskup Singapuru Nicholas Chia Yeo Joo i niektórzy spośród najstarszych żyjących duchownych lokalnego Kościoła. „To dla nas zaszczyt i przywilej, że Papież spotka się z chorymi” – mówił watykańskim mediom dyrektor domu Victor Seng w przededniu papieskiej wizyty, podkreślając, że w ciągu najbliższych lat ok. 60 – 70 proc. singapurskiego społeczeństwa będą stanowiły osoby po 60. roku życia.

W najbliższym czasie położony na peryferiach Dom św. Teresy zostanie przeniesiony pod inny adres, jako część Miasteczka Św. Teresy. W jego obecnej lokalizacji powstanie „Katolicki Hub” archidiecezji Singapuru, zrzeszający różne instytucje lokalnego Kościoła. Tablicę tego nowego centrum poświęcił dziś podczas wizyty Ojciec Święty.