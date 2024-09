Franciszek do Indonezyjczyków: budujcie cywilizację zdolną do marzeń i pokoju

O zaufanie Bogu pomimo porażek, wcielanie w życie Słowa Bożego, a także kontynuowanie indonezyjskiego doświadczenia budowania cywilizacji pokoju i odważnych marzeń apelował Papież Franciszek podczas Mszy św. wieńczącej jego wizytę apostolską w Indonezji.

Benedetta Capelli, Dorota Abdelmoula-Viet – Watykan

Ostatnim papieskim spotkaniem z mieszkańcami Indonezji była Msza św., odprawiona na dżakarckim stadionie Gelora Bung Karno, największym w kraju i zarazem najlepiej oświetlonym obiektem sportowym na świecie. Wspólnie z Papieżem na dwóch stołecznych stadionach modliło się ok. 100 tyś. osób.

Słowo Boże w praktyce

W homilii Ojciec Święty zachęcił zebranych do zachowywania dwóch fundamentalnych postaw: słuchania Słowa Bożego i wprowadzania go w życie. „Słowo, które jest nam dane i którego słuchamy, ma stać się życiem, przemienić życie, wcielić się w nasze życie – mówił, zachęcając by w tym kluczu spojrzeć także na Ewangelię z dnia, która poprzedziła jego homilię. Zwrócił uwagę, że słuchacze Jezusa, opisywani na kartach Ewangelii, przypominają nam, że „ludzkie serce zawsze poszukuje prawdy, zdolnej nakarmić i nasycić jego pragnienie serca. Mówi nam, że nie możemy zadowolić się jedynie ludzkimi słowami, kryteriami tego świata, ziemskimi osądami”.

Odwaga, by zaufać

Nawiązując do opisanej w Ewangelii sceny, która rozpoczyna się od nieudanego połowu ryb, Papież przekonywał wiernych, by nie zniechęcali się życiowymi porażkami, ale na wzór świętego Piotra wpatrywali się z ufnością w Chrystusa. „Nie patrz na twoje puste sieci! Patrz na Jezusa! On sprawi, że ruszysz naprzód! On sprawi, że ci się ci się powiedzie! Zaufaj Jezusowi!” – mówił, przestrzegając przed „niewolnictwem własnych porażek”.

Odwołując się do przykładu Apostoła przypominał też, że to właśnie zaufanie usłyszanemu Słowu Bożemu i wprowadzanie go w czyn jest najważniejszym zadaniem chrześcijanina „Słowo Boże nie może pozostać piękną abstrakcyjną ideą lub wzbudzać tylko chwilowe emocje. Ono domaga się zmiany naszego spojrzenia, abyśmy pozwolili przemienić serce na obraz serca Chrystusa” – przekonywał Franciszek.

Msza św. w Dżakarcie

Indonezja budowniczym pokoju



Odwołując się do różnorodności religijnej i kulturowej Indonezyjczyków, Papież zachęcił, by nie ustawali w budowaniu cywilizacji pokoju i nadziei, potrzebnej współczesnemu światu. „Niestrudzenie snujcie marzenia i budujcie na nowo cywilizację pokoju! Zawsze miejcie odwagę marzyć o braterstwie, które jest wśród was prawdziwym skarbem” – prosił.

Zróbcie raban!

Na zakończenie Mszy św. arcybiskup Dżakarty kard. Ignatius Suharyo podziękował papieżowi za jego „długą i męczącą” pielgrzymkę do kraju, za jego bliskość „od początku walki Indonezji o niepodległość”. Hierarcha odwołał się do przygotowań do wizyty, którym towarzyszyła modlitwa i do trzech słów, wybranych jako motto papieskiej pielgrzymki: wiary, braterstwa i współczucia.

„Moja wizyta wśród was dobiega końca i pragnę wyrazić radosną wdzięczność za wspaniałe przyjęcie, jakie otrzymałem” – powiedział na zakończenie Ojciec Święty, zwracając się do władz państwowych i lokalnego Kościoła. „I bardzo proszę, róbcie raban!” – dodał na koniec.

Papież po Mszy św. w Dżakarcie

Wizyta papieża Franciszka w Indonezji była trzecią w historii papieską pielgrzymką do tego kraju. Wcześniej odwiedzili ją św. Paweł VI w 1970 r. oraz św. Jan Paweł II w roku 1989.



Czytaj także 05/09/2024 Papież do potrzebujących: jesteście skarbem Kościoła w Indonezji Chorzy i ubodzy to jasne gwiazdy na niebie tego archipelagu, najcenniejsi członkowie Kościoła, jego skarb, tak jak uczył już w pierwszych wiekach chrześcijaństwa diakon i męczennik ...