Przebaczenie i Boży pokój tematem Orędzia na Światowy Dzień Pokoju 2025

Odpuść nam nasze winy: obdarz nas Twoim pokojem – to temat wybrany przez Ojca Świętego na 58. Światowy Dzień Pokoju 2025. Jest on związany z Jubileuszem Roku 2025 oraz inspirowany m.in. encyklikami Laudato si’ i Fratelli tutti. Temat Orędzia wskazuje na nadzieję i przebaczenie będące w centrum Jubileuszu oraz na nawrócenie, którego celem nie jest potępienie, ale pojednanie.

Ks. Paweł Rytel-Andrinaik – Watykan

W opublikowanym dziś komunikacie Dykasterii ds. integralnego rozwoju człowieka zapowiadającym temat Orędzia czytamy, że tylko z prawdziwego nawrócenia, osobistego, wspólnotowego i międzynarodowego, będzie mógł zakwitnąć prawdziwy pokój. Taki pokój nie tylko przejawia się w zakończeniu konfliktów, ale w nowej rzeczywistości, w której rany są leczone, a godność każdej osoby jest uznawana.

Wychodząc od obecnej sytuacji na świecie – czytamy w komunikacie Dykasterii –„można wyłonić konkretne kierunki, które doprowadzą do tak bardzo potrzebnej zmiany w sferze duchowej, moralnej, społecznej, ekonomicznej, ekologicznej i kulturowej”.

Światowy Dzień Pokoju został ustanowiony przez Papieża Pawła VI. Jest on obchodzony 1 stycznia, a jego przesłanie jest skierowane zarówno do katolików jak i do wszystkich ludzi lobrej woli.