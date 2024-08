Transport z pomocą Papieża Franciszka dotarł do Charkowa

Ciężarówki z żywnością, odzieżą, artykułami higienicznymi i lekarstwami, załadowane w Rzymie dotarły do regionu dotkniętego rosyjskimi atakami. Przekazywaniem darów zajmuje się Dykasteria ds. Miłosierdzia, kierowana przez kard. Konrada Krajewskiego. „Tak wiele osób ewakuowanych z granicy puka do naszych drzwi o pomoc. Uciekli z niczym, tylko z dokumentami. Dziękuję wszystkim pomagającym” – mówi biskup greckokatolicki Wasyl Tuczapeć.

Vatican News

Wdzięczność Papieżowi Franciszkowi i rzymianom

Towary wysłane z Rzymu dotarły do obwodu charkowskiego i zostały przekazane m.in. miejscowemu Kościołowi greckokatolickiemu. W nagraniu wideo greckokatolicki biskup Tuczapeć z egzarchatu charkowskiego dziękuje Papieżowi Franciszkowi, Stolicy Apostolskiej i kard. Krajewskiemu za ten gest solidarności i pomocy. „Pomoc humanitarna z Rzymu dotarła do naszej katedry. Chciałbym szczególnie podziękować o. Marco Semehenowi, który zorganizował zbiórkę dla mieszkańców Charkowa cierpiących z powodu wojny. Dziękuję Stowarzyszeniu św. Zofii, wolontariuszom i członkom wspólnoty w Rzymie, którzy przygotowali i wysłali tę pomoc. Dotarły produkty, o które ludzie zawsze proszą, a także inne rzeczy, których potrzebują” – mówi biskup Tuczapeć.

Papieska pomoc dla Ukrainy

Dodaje on, że ostatnio wiele osób zostało ewakuowanych z miejsc położonych w pobliżu granicy z Rosją, zwłaszcza z Wochańska i Łypsi, gdzie toczą się walki. „Wiele z tych osób przybyło do Charkowa i codziennie przychodzi do nas z prośbą o żywność i inne niezbędne artykuły, takie jak pościel i naczynia, ponieważ często musieli uciekać z dokumentami w ręku, aby ratować swoje życie. Tak więc ta pomoc humanitarna jest naprawdę ważna i jeszcze raz dziękuję wszystkim dobroczyńcom, którzy podjęli nasz apel i zdecydowali się pomóc mieszkańcom Charkowa cierpiącym z powodu wojny. Modlimy się za wszystkich dobroczyńców. Niech Bóg wam błogosławi” – mówi biskup.

Papieska pomoc dla Ukrainy

Kard. Krajewski: „Dziękujemy za hojność”

Kard. Krajewski w rozmowie z Radiem Watykańskim - Vatican News komentuje: „To prawdziwa radość otrzymać wiadomość, że ciężarówki z darami od Ojca Świętego i wielu Rzymian dotarły do celu w Ukrainie. Wcześniej nie było możliwe ujawnienie lokalizacji ze względów bezpieczeństwa. Są to najbardziej bombardowane obszary, gdzie ludzie bardzo cierpią”. Kardynał podziękował również Gwardii Szwajcarskiej, która „przez wiele, wiele godzin” ładowała ciężarówkę, a także „wielu, wielu rzymianom, którzy byli bardzo hojni. Naprawdę dziękuję, dziękuję”. Podziękowania należą się oczywiście także Papieżowi, który po raz kolejny pokazał swoją konkretną bliskość z „udręczoną Ukrainą, o której wspomina w każdym publicznym apelu, prosząc wiernych, aby o niej nie zapominali”.

