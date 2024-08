Papież ze wzpólnotą Afgańczyków we Włoszech. (Vatican Media)

Franciszek zachęca Afgańczyków do współpracy międzyreligijnej

Widziałem na przykład w niektórych krajach Afryki, gdzie istnieją dwie ważne religie - islam i katolicyzm - jak na Boże Narodzenie muzułmanie idą pozdrowić chrześcijan i przynoszą im baranki i inne rzeczy, a na „Święto Ofiarowania” chrześcijanie idą do muzułmanów i przynoszą im rzeczy na święto: to jest prawdziwe braterstwo i to jest piękne. Walczmy o to – powiedział dziś Papież do wspólnoty Afgańczyków we Włoszech.

Ks. Paweł Rytel-Andrianik - Watykan Ojciec Święty zaznaczył, że w ostatnich dziesięcioleciach Afganistan miał skomplikowaną i dramatyczną historię, charakteryzującą się szeregiem wojen i krwawych konfliktów, które bardzo utrudniały ludności prowadzenie pokojowej, wolnej i bezpiecznej egzystencji. W tym kraju jest ponad 40 milionów mieszkańców, ok. 99 proc. to muzułmanie. Religia powinna łagodzić kontrasty Ojciec Święty podkreślił, że religia, ze względu na swą naturę powinna łagodzić kontrasty i tworzyć przestrzeń dla wszystkich, aby ludzie mieli pełne prawa obywatelskie na równych zasadach i bez dyskryminacji. „Jednak wielokrotnie religia jest manipulowana i instrumentalizowana, a ostatecznie służy projektom, które nie są z nią zgodne. W takich przypadkach religia staje się czynnikiem konfrontacji i nienawiści, co może prowadzić do aktów przemocy” – zaznaczył. Zachęta do pracy nad przezwyciężaniem nieporozumień między religiami „Dlatego konieczne jest, aby we wszystkich dojrzewało przekonanie, że nie można w imię Boga podsycać pogardy dla innych, nienawiści i przemocy” - powiedział Papież i zachęcił do kontynuowania wysiłku promowania harmonii religijnej i pracy nad przezwyciężaniem nieporozumień między różnymi religiami w celu budowania ścieżki ufnego dialogu i pokoju. Zaznaczył, że nie jest to łatwe, ale jest to „jedyna możliwa ścieżka, którą należy podążać z wytrwałością i stałością, jeśli naprawdę chcesz czynić dobro dla społeczności i wspierać pokój”. Ojciec Święty podzielił się także swoim osobistym doświadczeniem, kiedy był w 2015 roku Republice Środkowoafrykańskiej. Odwiedził także wspólnotę islamską i modlił się w meczecie. Dokument z Abu Zabi bardzo aktualny Papież cytował także dokument „Fratelli tutti”, który podpisał z Wielkim Imamem Al-Azharu w 2019 roku, a w nim wspólne stwierdzenie „religie nigdy nie mogą nakłaniać do wojny, postaw nienawistnych, wrogości i ekstremizmu, ani też nie mogą nakłaniać do przemocy ani do przelewania krwi”. Papież dodał, że wraz z imamem prosili wszystkich w tym dokumencie o to, aby przestali posługiwać się religią „w celu wzbudzania nienawiści, przemocy, ekstremizmu oraz ślepego fanatyzmu, do zaprzestania używania imienia Boga dla usprawiedliwiania zabójstw, eksterminacji, terroryzmu oraz ucisku”. Dziękujemy, że przeczytałaś/eś ten artykuł. Jeśli chcesz być na bieżąco zapraszamy do zapisania się na newsletter klikając tutaj.