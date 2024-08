Papież: wojna jest porażką! Apel o negocjacje

„Zachęcam wszystkich do dołożenia wszelkich starań, aby konflikt się nie rozszerzał i aby podążać ścieżkami negocjacji, aby ta tragedia szybko się skończyła” – wskazał Franciszek podczas rozważania po modlitwie Anioł Pański.

Ks. Marek Weresa - Watykan

Papież Franciszek zwrócił uwagę na dotknięte wojnami i napięciami społecznymi części świata: Ukrainę, Bliski Wschód, Palestynę, Izrael, Sudan i Mjanmę. Ojciec Święty ponownie zaapelował o zawieszenie broni, uwolnienie zakładników i udzielenie pomocy humanitarnej. Zwrócił także uwagę na bardzo trudną sytuację humanitarną w Strefie Gazy.

W rozważaniu – Ojciec Święty – przywołał także sytuację Grecji, która w ostatnich dniach walczy z bardzo poważnym pożarem, który wybuchł w północno-wschodnich Atenach. Żywioł dotknął już dziesiątki tysięcy osób. Oprócz szkód materialnych, doszło także do tragedii ekologicznej. Papież zapewnił o modlitwie za ofiary i rannych oraz o bliskości ze wszystkimi, którzy są doświadczani przez to tragiczne wydarzenie. Wyraził ufność we wsparcie płynące z solidarności.

