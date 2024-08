Papież spotkał się z pasterzem niesłusznie więzionym przez 33 lata

Ojciec Święty spotkał się dziś z Beniamino Zuncheddu, byłym pasterzem, który został aresztowany w wieku 26 lat, a następnie uniewinniony po 33 latach. Wybaczył osobie, która wskazała go jako potrójnego mordercę, a później wycofała swoje oskarżenia.

Vatican News

Zuncheddu trafił do więzienia w 1991 r. Wolność odzyskał w styczniu br. Wraz ze swoim prawnikiem napisał książkę zatytułowaną „Jestem niewinny” (wł. „Io sono innocente”), którą dziś rano podarował Franciszkowi podczas spotkania w Bibliotece Pałacu Apostolskiego. Opowiada w niej o tragicznych doświadczeniach, przez które przechodził przez tak długi czas.

Beniamino Zuncheddu wręczył Papieżowi swoją książkę

Przebywał w trzech różnych więzieniach, czasami dzieląc małą celę z kilkunastoma osobami, co utrudniało podstawowe czynności i sen. Tamte lata wspomina jako nieludzkie doświadczenie, podczas którego był jednak w stanie pomóc tym, którzy byli w gorszej sytuacji niż on. Siłę do przetrwania czerpał z zaufania Bogu i pamięci o swojej rodzinie. Zuncheddu wybaczył osobie, która wskazała go jako wielokrotnego mordercę, a później wycofała oskarżenia.