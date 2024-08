Papież na święcie maryjnym w Rzymie modli się o pokój

Przyzywamy wstawiennictwa Maryi za Rzym i za cały świat, zwłaszcza w intencji pokoju – powiedział dziś Papież Franciszek podczas nieszporów w Bazylice Matki Bożej Większej na uroczystości Matki Bożej Śnieżnej.

Ojciec Święty nawiązał do dwóch znaków, które charakteryzują tę uroczystość Matki Bożej Śnieżnej: tradycyjnego „opadu śniegu” w formie płatków kwiatów w Bazylice, na pamiątkę opadu śniegu, który wskazał papieżowi Liberiuszowi w IV wieku miejsce, w którym miała powstać pierwotna bazylika oraz do ikony Salus Populi Romani, która jest czczona w tej bazylice.

Symblika śniegu

Papież przywołał cytat z Księgi Syracha mówiącym o śniegu, który spada z nieba za sprawą Boga: „Piękność jego bieli zadziwia oko, a takim opadem zachwyca się serce” (Syr 43, 18). Franciszek podkreślił dwojakie uczucie, jakie to naturalne zjawisko wzbudza w ludzkiej duszy „zadziwienie i zachwyt”.

Tak więc padający śnieg można rozumieć „jako symbol łaski, to znaczy rzeczywistości, która łączy w sobie piękno i darmowość. Jest to coś, na co nie można zasłużyć, a tym bardziej kupić, można to jedynie otrzymać w darze i jako takie jest całkowicie nieprzewidywalne, tak jak opady śniegu w Rzymie w środku lata. Łaska wzbudza zadziwienie i zachwyt”.

Ikona Salus Populi Romani

Mówiąc o starożytnej ikonie maryjnej znanej pod nazwą „Salus Populi Romani”, czyli Ocalenie Ludu Rzymskiego Papież wskazał, że w tym wizerunku Matki Bożej z Dzieciątkiem „łaska w pełni uzyskuje swoją chrześcijańską formę”. „Dziecko trzyma Świętą Księgę lewą ręką, a prawą błogosławi; a pierwszą błogosławioną jest Ona, Błogosławiona między wszystkimi niewiastami. Jej czarny płaszcz pozwala wyróżnić się złotej szacie Jej Syna: tylko w Nim mieszka cała pełnia bóstwa; Ona, z odsłoniętą twarzą, odzwierciedla Jego chwałę” – wskazał Ojciec Święty.

Modlitwa o pokój

Papież wskazał, że do Bazyliki Matki Bożej Wiekszej ludzi przychodzą „prosić Świętą Bożą Rodzicielkę o błogosławieństwo, ponieważ jest Ona pośredniczką łask, które zawsze, i tylko, wypływają od Jezusa Chrystusa, poprzez działanie Ducha Świętego”. Podobnie będzie podczas zbliżającego się Jubileuszu 2025 roku.

„Przyzywamy wstawiennictwa Maryi za Rzym i za cały świat, zwłaszcza w intencji pokoju: pokoju, który jest prawdziwy i trwały tylko wtedy, gdy bierze początek z serc skruszonych i otrzymujących przebaczenie pokoju, który pochodzi z Krzyża Chrystusa, z Jego Krwi, którą wziął od Maryi i przelał na odpuszczenie grzechów” – podkreślił Papież Franciszek