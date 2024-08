Meeting Rimini

Papież na Meeting w Rimini: miłość i wiara są najważniejsze

„Jeśli nie szukamy tego, co najważniejsze, to czego szukamy?” – brzmi temat 45. Spotkania na rzecz Przyjaźni między Narodami w Rimini, które jest organizowane przez ruch Comunione e Liberazione (Komunia i Wyzwolenie). Odpowiadając na to pytanie Papież w specjalnym przesłaniu na Meeting w Rimini wskazuje na miłość i wiarę.

Ks. Paweł Rytel-Andrianik Franciszek podkreśla, że w czasach, w których żyjemy „poszukiwanie tego, co stanowi centrum tajemnicy życia i rzeczywistości, ma kluczowe znaczenie”. „Wartość ludzkiej egzystencji nie polega na rzeczach, osiągnięciach” – zaznacza Papież, ani też na wyścigu kompetencji, ale na „relacji miłości, która nas podtrzymuje, zakorzeniając naszą podróż w zaufaniu i nadziei: to przyjaźń z Bogiem, która następnie znajduje odzwierciedlenie we wszystkich innych relacjach międzyludzkich, jest podstawą radości, która nigdy nie zawiedzie”. Papież cytuje założyciela ruchu Comunione e Liberazione księdza Luigiego Giussani, który mówił młodym studentom: „Jesteście kochani. To jest przesłanie, które dociera do waszego życia [...]. To jest Jezus Chrystus w historii człowieka, nieustanny początek tego orędzia: 'Jesteś kochany!'. Czym jest życie? Bycie kochanym. A istota, którą mamy w sobie? Byciem kochanym. A przeznaczenie? Być kochanym”. Meeting Rimini Jednocześnie Papież Franciszek przypomina, że „tym, co jest dla nas istotne, najpiękniejsze, najbardziej pociągające i jednocześnie najbardziej konieczne, jest wiara w Jezusa Chrystusa”. Ojciec Święty życzy wszystkim uczestnikom Meetingu w Rimini, aby skupienie się na tym, co najważniejsze pomagało „wziąć nasze życie w swoje ręce i uczynić je narzędziem miłości, miłosierdzia i współczucia, stając się znakiem błogosławieństwa dla naszych bliźnich”. Czytaj także 18/08/2023 Papież na Miting w Rimini: Jezus ustanowił prawo przyjaźni Temat waszego spotkania: „Ludzka egzystencja to niewyczerpana przyjaźń” brzmi odważnie, gdyż idzie pod prąd współczesnych tendencji – pisze Papież w specjalnym przesłaniu na 44. ...

