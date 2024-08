Papież: literatura kształci serce i umysł oraz otwiera na słuchanie

Dobra książka otwiera umysł, pobudza serce i przygotowuje do życia – pisze Papież Franciszek w opublikowanym dziś liście do kandydatów do kapłaństwa, jak również do duszpasterzy i do wszystkich chrześcijan. Ojciec Święty podkreśla „wartość czytania powieści i poezji na drodze osobistego dojrzewania”.

Ks. Paweł Rytel-Andrianik, Tiziana Campisi – Watykan W Liście o roli literatury w formacji? Papież pragnie obudzić miłość do czytania. Pragnę również zaproponować „radykalną zmianę tempa w odniesieniu do wielkiej uwagi, jaką należy poświęcić literaturze w kontekście formacji kandydatów do kapłaństwa”, wskazując na potrzebę poświęcenia więcej miejsca na lekturę dzieł literackich. Mówiąc o duchowej mocy literatury Franciszek zaznacza może ona odegrać ważną rolę w kształceniu serca i umysłu duszpasterza lub przyszłego duszpasterza „w kierunku swobodnego i pokornego korzystania z własnej racjonalności, owocnego uznania pluralizmu ludzkich języków, poszerzenia swojej ludzkiej wrażliwości, a wreszcie wielkiej duchowej otwartości na słuchanie Głosu poprzez wiele głosów”. „Zadaniem wierzących, a w szczególności kapłanów, jest właśnie „dotknięcie” serca współczesnego człowieka, aby mógł zostać poruszony i otworzył się na przepowiadanie Pana Jezusa, a w tym zaangażowaniu wkład, jaki może zaoferować literatura i poezja, ma niezrównaną wartość” – wskazuje Papież Franciszek. Pełna treść listu Papieża Franciszka o roli literatury w formacji. Dziękujemy, że przeczytałaś/eś ten artykuł. Jeśli chcesz być na bieżąco zapraszamy do zapisania się na newsletter klikając tutaj.