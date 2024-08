Papież: kara śmierci nie czyni zadość sprawiedliwości, jest trucizną

Kara śmierci w żaden sposób nie rozwiązuje problemu przemocy, która może spotkać niewinnych ludzi. Egzekucje, dalekie od sprawiedliwości, podsycają poczucie zemsty, które staje się niebezpieczną trucizną dla naszego cywilizowanego społeczeństwa – napisał Papież Franciszek w opublikowanym dziś wstępie do książki „Chrześcijanin w celi śmierci. Moje zaangażowanie u boku skazanych”, której autorem jest Dale Racinella. Wraz ze swą zoną Susan towarzyszy on jako świecki kapelan skazanym na śmierć.

„Państwom powinno zależeć na tym, by dać więźniom szansę na prawdziwą zmianę życia, zamiast inwestować pieniądze i zasoby w ich tłumienie, tak jakby byli istotami ludzkimi, które nie są już warte życia i których należy się pozbyć” – napisał Papież.

Ojciec Święty podkreślił, że „to właśnie Jubileusz powinien zobowiązać wszystkich wierzących do jednoznacznego wezwania do zniesienia kary śmierci, praktyki, która, jak mówi Katechizm Kościoła Katolickiego, «jest niedopuszczalna, ponieważ atakuje nienaruszalność i godność osoby!»”.

We wstępie Ojciec Święty przywołuje powieść pt. „Idiota” Fiodora Dostojewskiego podkreślając, że on „nienagannie podsumowuje logiczną i moralną niestosowność kary śmierci w następujący sposób, mówiąc o człowieku skazanym na karę śmierci: „«To pogwałcenie ludzkiej duszy, nic więcej! Mówi się: „Nie zabijaj”, a zamiast tego, ponieważ on zabił, inni zabijają jego. Nie, to jest coś, czego nie powinno być»”.

Książka Dale'a Racinelli, wydana przez Libreria Editrice Vaticana ukaże się we wtorek 27 sierpnia, z przedmową papieża Franciszka. Tytuł oryginału: “Un cristiano nel braccio della morte. Il mio impegno a fianco dei condannati”. 72-letni Recinella, niegdyś odnoszący sukcesy prawnik na Wall Street, od 1998 roku wraz z żoną Susan towarzyszy duchowo skazanym w niektórych zakładach karnych na Florydzie jako świecki kapelan.