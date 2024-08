Papież podczas modlitwy Anioł Pański (ANSA)

Papież Franciszek: prawdziwa wiara i modlitwa otwierają umysł i serce

„Zamiast naprawdę słuchać tego, co Pan chce nam powiedzieć, szukamy u Niego i u innych tylko potwierdzenia tego, co sami myślimy, naszych przekonań, naszych sądów. Jednak taki sposób zwracania się do Boga nie pomaga nam spotkać Go naprawdę ani otworzyć się na dar Jego światła i Jego łaski […]” – zwrócił uwagę Ojciec Święty podczas niedzielnego rozważania w czasie modlitwy Anioł Pański.

Vatican News Nawiązując do niedzielnej Ewangelii, Papież Franciszek wskazał, że słuchacze Pana Jezusa byli „zablokowani”, sądzili, że od Jezusa nie są w stanie niczego się nauczyć. Jego pochodzenie sprawiało, że Żydzi nie przyjmowali faktu, że Bóg może się objawić w tak pospolity sposób. „Mają swoje sztywne schematy, i w ich sercu nie ma miejsca na to, co się w nich nie mieści, na to, czego nie mogą skatalogować i odłożyć na zakurzone «półki» swojego poczucia bezpieczeństwa” - wskazał Franciszek. Papież zwrócił uwagę, że Żydzi mimo przestrzegania Prawa, dawania jałmużny, zachowywania postów i modlitw nie potrafili w osobie Jezusa uznać Mesjasza. Działo się tak dlatego, że swoje praktyki religijne spełniali nie tyle po to, żeby słuchać Pana, ile żeby znaleźć w nich potwierdzenie tego, co już sami myślą. Potwierdzeniem tego był fakt, że nawet nie zadali sobie trudu, żeby poprosić Jezusa o wyjaśnienie. Szemrając przeciwko Chrystusowi nie byli w stanie uwierzyć. Na zakończenie Ojciec Święty zwrócił się z wezwaniem, abyśmy wzrastali w dobru, wypełniali Jego wolę i przezwyciężali zamknięcia i trudności. Dziękujemy, że przeczytałaś/eś ten artykuł. Jeśli chcesz być na bieżąco zapraszamy do zapisania się na newsletter klikając tutaj.