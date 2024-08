Papież Franciszek na uroczystości Matki Bożej Śnieżnej

Po raz pierwszy w czasie swego pontyfikatu papież Franciszek będzie uczestniczył w rzymskich obchodach Matki Bożej Śnieżnej. W bazylice Matki Bożej Większej Ojciec Święty weźmie udział w nieszporach, które będą kulminacją uroczystości upamiętniającej „cud śniegu”, która zbiega się z rocznicą konsekracji tej bazyliki. Franciszek związany jest mocno z tą świątynią, w której znajduje czczona przez niego ikona Salus Populi Romani.

Vatican News

Uroczystości z udziałem papieża poprzedziło triduum modlitewne, w którym uczestniczyły rzesze rzymian i pielgrzymów. O godz. 17.30, w obecności papieża Franciszka, sprawowane będą drugie Nieszpory z ponownym odtworzeniem cudu śniegu, którym przewodniczyć będzie abp Rolandas Makrickas, archiprezbiter koadiutor. Na ich zakończenie Ojciec Święty będzie się modlił przed ikoną Salus Populi Romani, czyli Opiekunki Ludu Rzymskiego.

Według legendy w IV wieku patrycjusz rzymski Jan i jego szlachetna małżonka, nie mając potomstwa postanowili Matkę Bożą uczynić spadkobierczynią swego wielkiego majątku. Oboje małżonkowie prosili gorąco Boga, by wola dotycząca dobrego użytkowania ich posiadłości została im w jakiś sposób objawiona. Matka Boża wysłuchała ich prośby i potwierdziła to niezwykłym zjawiskiem. W nocy 5 sierpnia, a więc w czasie, gdy w Rzymie bywają największe upały, część wzgórza eskwilińskiego pokryła się śniegiem. Tej nocy Matka Boża objawiła się we śnie obojgu małżonkom i każdemu z nich przedłożyła swoje życzenie, aby tam, gdzie znajdą śnieg na wzgórzu, ku Jej czci zbudowali kościół. W taki właśnie sposób chciała zostać ich spadkobierczynią. Patrycjusz Jan powiadomił o tym papieża Liberiusza, który miał identyczny sen. Rano więc papież udał się w uroczystej procesji na pokryte śniegiem wzgórze i tam oznaczył miejsce na budowę kościoła Maryi. Bazylika została wybudowana za papieża Liberiusza i przez niego poświęcona. Kolejni papieże przebudowywali tę świątynię i ją upiększali. W bazylice są relikwie żłóbka Pana Jezusa, groby siedmiu papieży. Tę bazylikę na miejsce swego pochówku wyznaczył też papież Franciszek, który ma ogromne nabożeństwo do patronki i opiekunki Rzymu.