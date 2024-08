Papież do rodzin ofiar wybuchu w Bejrucie: Nie jesteście sami!

Papież spotkał się z rodzinami ofiar wybuchu w porcie w Bejrucie, który miał miejsce cztery lata temu. Zachęcał, aby Liban był wierny swojemu powołaniu jako kraj, w którym „różne religie i wyznania spotykają się w braterstwie”. W wybuchu zginęło wtedy 235 osób, 6 500 zostało rannych, a 300 000 wysiedlonych.

Ks. Paweł Rytel-Andrianik, Antonella Palermo – Watykan

Eksplozja w porcie w Bejrucie, która miała miejsce 4 sierpnia 2020 roku była spowodowana pożarem magazynu, w którym przez lata gromadzono nawóz na bazie azotanu amonu. Jak dotąd nikt nie został pociągnięty do odpowiedzialności karnej za to, co się stało.

Zniszczony port w Bejrucie podczas wybuchu z 4 sierpnia 2020 roku

Ludzie mają prawo do prawdy

„Wraz z wami proszę o prawdę i sprawiedliwość” – powiedział Papież do rodzin ofiar. Dodał, że wszyscy wiedzą, że sprawa jest skomplikowana i drażliwa, i że ciążą tu sprzeczne siły i interesy. „Ale prawda i sprawiedliwość muszą przeważyć nad wszystkim. Minęły cztery lata; Libańczycy, a przede wszystkim wy, macie prawo do słów i czynów, które świadczą o odpowiedzialności i przejrzystości” – wskazał Franciszek.

Spotkanie Papieża z członkami rodzin ofiar wybuchu w Bejrucie

Apel o pokój na Bliskim Wschodzie

Papież zaznaczył, że odczuwa ból, widząc każdego dnia „śmierć tak wielu niewinnych ludzi” z powodu wojny w Palestynie i Izraelu; i dodał: „Liban płaci cenę. Wraz z wami błagam z Nieba o pokój, który ludzie starają się budować na ziemi. Błagam za Bliski Wschód i za Liban”.

Zaznaczył, że powołaniem Libanu jest bycie krajem, w którym różne społeczności żyją razem, przedkładając dobro wspólne nad partykularne korzyści, gdzie różne religie i wyznania spotykają się w braterstwie. Franciszek podziękował duszpasterzom, zakonnikom i siostrom zakonny, którzy nadal zapewniają bliskość tym, którzy stracili bliskich w tej tragedii i dodał: „Nie jesteście sami i nie zostawimy was samych”, dodał podkreślając „pozostaniemy solidarni z wami poprzez modlitwę i konkretną dobroczynność”.

Nawiązując do słynnych cedrów Libanu, które są symbolem Libanu, Franciszek zaznaczył, że zapraszają one do patrzenia w górę, do nieba. „W Bogu jest nasza nadzieja, nadzieja, która nie zawodzi. Niech Najświętsza Maryja Panna ze swojego sanktuarium w Harissie zawsze czuwa nad wami i nad narodem libańskim” – powiedział Papież.