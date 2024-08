Papież do prawników: przezwyciężyć skandaliczne nierówności i niesprawiedliwości

Franciszek przyjął na audiencji uczestników dorocznego spotkania Międzynarodowej Sieci Prawodawców Katolickich. Przypomniał, że wojna jest porażką. Podkreślił, że z kryzysów nie wychodzi się samemu, ale z innymi. Potrzebne są negocjacje, mediacje i arbitraż. Wezwał do tworzenia coraz bardziej solidnych podstaw prawnych w celu przestrzegania międzynarodowego prawa humanitarnego.

We Frascati i Rzymie w dniach 22-25 sierpnia, odbywa się 15. doroczne spotkanie Międzynarodowej Sieci Katolickich Prawodawców (ICLN) pod hasłem „Świat w stanie wojny: permanentne kryzysy i konflikty - co to dla nas oznacza?”. Około 170 osób uczestników wzięło udział w audiencji u Papieża.

Ojciec Święty powrócił do kluczowego i bolesnego tematu „trzeciej wojny światowej toczonej w kawałkach”. Papież zaproponował trzy rozwiązania oparte na wartościach i skuteczne.

Spotkanie Papieża z Międzynarodową Siecią Prawodawców Katolickich

Jak zbudować świat braterstwa, sprawiedliwości i pokoju?

Podstawową obserwacją, od której Papież rozpoczął swoje przemówienie, jest to, że konflikty na dużą skalę doprowadziły do trzeciej wojny światowej toczonej w kawałkach, która „wydaje się trwała i nie do powstrzymania”. Troską Papieża jest próba sformułowania odpowiedzi, które będą wspólne dla wszystkich mężczyzn i kobiet dobrej woli, zwłaszcza tych zainspirowanych ewangeliczną wizją jedności rodziny ludzkiej.

Obecny kryzys, zdaniem Franciszka, poważnie zagraża cierpliwym wysiłkom społeczności międzynarodowej, zwłaszcza poprzez wielostronną dyplomację, aby zachęcić do współpracy w rozwiązywaniu poważnych niesprawiedliwości i pilnych wyzwań społecznych, gospodarczych i środowiskowych stojących przed rodziną ludzką.

Wyrzeczenie się wojny w celu rozwiązywania konfliktów

Franciszek przypomniał, że każda wojna jest porażką polityki i ludzkości. Zauważył, że ogromna niszczycielska zdolność współczesnego uzbrojenia w rzeczywistości sprawiła, że tradycyjne kryteria dotyczące granic wojny stały się przestarzałe oraz że w wielu przypadkach rozróżnienie między celami wojskowymi i cywilnymi jest coraz bardziej niespójne.

Papież mówił, że ludzkie sumienia nie mogą nie być poruszone scenami śmierci i zniszczenia, które mamy przed oczami każdego dnia. Musimy wsłuchać się w wołanie ubogich, wdów i sierot, o których mówi Biblia, aby dostrzec otchłań zła, która leży u podstaw wojny i zdecydować się na wszelkie możliwe środki, aby wybrać pokój.

Podążanie drogą pokoju poprzez negocjacje

Drugi punkt, który poruszył Papież, dotyczył sposobów podążania ścieżką pokoju, przy każdej nadarzającej się okazji. Zalecił uciekanie się do negocjacji, mediacji i arbitrażu. Przywołując fragment tegorocznego przemówienia do Korpusu Dyplomatycznego, przypomniał o znaczeniu dialogu dla ducha współpracy międzynarodowej, ułatwionego przez odnowione zaufanie do struktur współpracy międzynarodowej. Jak stwierdził Ojciec Święty, są to struktury wymagające ciągłej reformy, aby dostosować się do zmieniających się okoliczności.

Zdaniem Papieża szczególną uwagę należy zwrócić na przestrzeganie międzynarodowego prawa humanitarnego i zapewnienie mu coraz bardziej solidnych podstaw prawnych. Wymaga to pracy na rzecz coraz bardziej sprawiedliwego podziału dóbr ziemi, zapewnienia integralnego rozwoju osób i narodów, a tym samym przezwyciężenia, jak podkreślił Franciszek, skandalicznych nierówności i niesprawiedliwości, które podsycają długotrwałe konflikty i generują dalsze krzywdy i akty przemocy na całym świecie.

Potrzeba dialogu dla dobra wspólnego

W obliczu fragmentacji i dezintegracji społeczeństwa Papież Franciszek ponownie odwołał się do „Gaudium et spes”, wskazując pożądaną drogę, aby zapobiec dezintegracji tkanki relacyjnej na poziomie planetarnym, a także w bardziej ograniczonych sytuacjach naszych codziennych działań.

Czasami konflikty mogą być nieuniknione, ale można je owocnie rozwiązać tylko w duchu dialogu i wrażliwości na innych i ich racje oraz we wspólnym zaangażowaniu na rzecz sprawiedliwości w dążeniu do wspólnego dobra. Nie zapominajmy, przypomniał Papież, o tym, że konfliktu nie da się rozwiązać w pojedynkę. Z konfliktu wychodzi się z innymi.

Świat, zmęczony wojną, potrzebuje nadziei

Na koniec Franciszek zachęcił delegację do bycia przykładem dla nowych pokoleń. Nasz świat - mówił Papież - jest zmęczony wojną, wydaje się, że nie może żyć bez wojny, musi odnowić ducha nadziei, który doprowadził do powstania struktur współpracy w służbie pokoju po II wojnie światowej. Papież zachęcił do zaangażowania na rzecz dobra wspólnego, podtrzymywania wiary w obietnice Chrystusa. Zachęcił uczestników spotkania do bycia przykładem dla młodzieży.

Misja Międzynarodowej Sieci Prawodawców Katolickich

Zapewnienie chrześcijanom sprawującym urzędy publiczne stałej formacji wiary, a także chrześcijańskiej wspólnoty odniesienia, aby umożliwić im sprawowanie opartego na wartościach i skutecznego przywództwa, zaangażowanego w godność każdej istoty ludzkiej - taki jest cel ICLN, która, jak stwierdza na swojej stronie internetowej, nie angażuje się w lobbing ani aktywizm polityczny i działa zgodnie z zasadami niezależności, bezpartyjności i poufności.