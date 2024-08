Papież do Polaków: uczcie się od Maryi ufności i zawierzenia Bogu

Uczcie się od Maryi z Nazaretu postawy ufności i dziecięcego zawierzenia Bogu i Jego zbawczemu planowi – powiedział Papież Franciszek do Polaków podczas dzisiejszej audiencji generalnej.

Ks. Paweł Rytel-Andrianik - Watykan

„Codziennie stajecie wobec wielu pytań i w sytuacjach życiowych, wobec których brak rozwiązań i zrozumienia. Tak, one mogą przerastać was, ale nie Boga. Właśnie w tych momentach, On pragnie objawić wam swoją czułą opiekę i moc miłości. Uczcie się od Maryi z Nazaretu postawy ufności i dziecięcego zawierzenia Bogu i Jego zbawczemu planowi. Wszystkim wam błogosławię” – powiedział do Polaków Ojciec Święty.