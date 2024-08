Papież do Polaków: bądźcie nadal gościnni dla tych, którzy stracili wszystko

Od kilku lat okazujecie ogromną samarytańską pomoc i zrozumienie wojennym uchodźcom z Ukrainy – zwrócił się Papież do Polaków podczas środowej audiencji generalnej.

Ks. Marek Weresa – Watykan

Franciszek, rozważając temat migracji, wskazał na pomoc jaką Polacy niosą wobec osób dotkniętych wojną za wschodnią granicą Polski. „Bądźcie nadal gościnni dla tych, którzy […] przybywają do was, licząc na wasze miłosierdzie i braterską pomoc. Niech wspiera was w tym Święta Rodzina z Nazaretu, która również, w chwili zagrożenia, szukała schronienia w obcym kraju. Niech Bóg was błogosławi” – wskazał Ojciec Święty.

W audiencji uczestniczyły m.in. następujące polskie grupy: przedstawiciele Dominikańskiego Duszpasterstwa Akademickiego „Beczka” w Krakowie z duszpasterzem, którzy przybyli do Rzymu w pielgrzymce w ramach jubileuszu 60-lecia istnienia duszpasterstwa; parafia pw. Ducha Świętego w Podstolicach, w Archidiecezji Krakowskiej; Liturgiczna Służba Ołtarza z Namysłowa, wraz z duszpasterzami; grupa seminarzystów z formatorami z Prymasowskiego Wyższego Seminarium Duchownym w Gnieźnie oraz pielgrzymi indywidualni z kraju i zagranicy.