Papież do Komitetu na rzecz Prześladowanych Chrześcijan: potrzeba Dobrej Nowiny o pokoju

Dziś cała ludzkość bardziej niż kiedykolwiek potrzebuje Dobrej Nowiny o pokoju, a każdy chrześcijanin jest wezwany do jej głoszenia i dzielenia się nią – napisał Papież Franciszek do Komitetu „Nazarat” w opublikowanym dziś przesłaniu z okazji 10-lecia modlitwy różańcowej, która zaczęła się na placu w Rimini w intencji pokoju na świecie i prześladowanych chrześcijan. Była to odpowiedź za wyrzucenie ponad 120 tys. chrześcijan z Iraku i Syrii przez tzw. Państwo Islamskie w 2014 roku.

Ks. Paweł Rytel-Andrianik - Watykan Papież dziękuje Komitetowi na rzecz Prześladowanych Chrześcijan „Nazarat" za list, w którym informują o modlitwie za „wielu braci i siostry żyjących na ziemiach dotkniętych straszliwymi konfliktami". Opisują także fakt, że w wielu miastach na całym świecie jest modlitwa maryjna o pokój i w intencji prześladowanych chrześcijan. „Dziękuję za wasze świadectwo miłości, bliskości, a zwłaszcza zjednoczenia z bólem narodów zranionych przez niesprawiedliwość, ucisk, nienawiść i chciwość" – napisał Papież Franciszek. Wyraził nadzieję, że ci, którzy uczestniczą w chwilach modlitwy, z żarliwymi sercami i napełnieni Duchem Świętym, będą nadal promotorami kultury szacunku dla wszystkich, gościnności i braterstwa oraz radości solidarności. „Zachęcam was, abyście wzywali pomocy Maryi Panny, Matki Pocieszenia, aby przyjęła nas pod swój płaszcz i podtrzymała nas w godzinie próby. Niech Ona będzie tą, która rozpali w naszych duszach światło nadziei, abyśmy odważyli się patrzeć w przyszłość pełną spokoju i harmonii" – napisał Ojciec Święty.