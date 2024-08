Papież do biskupów regionów arabskich: nie traćcie nadziei

Przed audiencją generalną Franciszek spotkał się z biskupami krajów arabskich, mówiąc, że w obliczu konfliktu, który na Bliskim Wschodzie wydaje się być chroniczny, obecność chrześcijan zachęca do dialogu i pojednania. Papież podkreślił, że ważne jest, aby dbać o formację chrześcijańską tam, gdzie obecność Kościoła jest w mniejszości.

Vatican News

Członkowie Konferencji Episkopatu Łacińskiego w Regionach Arabskich (CELRA) spotkali się na zebraniu plenarnym. Ojciec Święty podziękował im za bycie „płomieniem nadziei tam, gdzie wydaje się ona wygasać”. Życzył im, aby podtrzymywali nadzieję na Bliskim Wschodzie, gdzie konflikt między Izraelem a Hamasem wydaje się być przewlekły.

Konflikt, który może podpalić cały region

W swoim pozdrowieniu skierowanym do członków CELRA, na czele z przewodniczącym, kard. Pierbattistą Pizzaballą, łacińskim patriarchą Jerozolimy, Papież przypomniał, że Bliski Wschód przeżywa chwile bardzo silnych napięć, które w niektórych kontekstach prowadzą do otwartych starć i wybuchów wojny. Franciszek wskazał, że konflikt wywołany agresją terrorystyczną Hamasu na Izrael 7 października 2023 r. nie znalazł sprawiedliwych rozwiązań, lecz stanowi zagrożenie dla całego regionu. Papież przypomniał, że wojna będąca następstwem reakcji izraelskiej armii na okupację Strefy Gazy spowodowała tysiące ofiar śmiertelnych, ogromne zniszczenia, ogromne cierpienie i poważne zagrożenie na przyszłość.

Obecność, która karmi słowa i gesty pokoju

Papież wyraził swoją bliskość z biskupami i Kościołami, które reprezentują, modląc się, aby Pan zawsze dawał im siłę do dawania świadectwa wiary w Niego, także poprzez pełen szacunku i szczery dialog ze wszystkimi.

Ojciec Święty zachęcił, aby biskupi byli dla wszystkich znakami nadziei, obecnością, która karmi słowa i gesty pokoju, braterstwa, szacunku, aby byli obecnością, która sama w sobie zachęca do rozsądku, do pojednania, do przezwyciężenia z dobrą wolą podziałów i wrogości.

Formacja prowadząca do chrześcijańskiej nadziei

Papież Franciszek życzył biskupom CELRA powodzenia w ich inicjatywach duszpasterskich, mając nadzieję, że uda im się zidentyfikować najlepszy i najskuteczniejszy sposób zapewnienia odpowiedniej formacji chrześcijańskiej uczniom w szkołach publicznych, w kontekstach, w których obecność chrześcijan jest mniejszością. Ojciec Święty wskazał, że ta formacja ma ogromne znaczenie, aby treści wiary były znane i aby towarzyszyła im refleksja, a także aby wiara, w konfrontacji z kulturą, mogła zostać wzmocniona i miała środki, aby odpowiedzieć na chrześcijańską nadzieję.

Papież zakończył swoje pozdrowienie skierowane do biskupów Konferencji Episkopatu Łacińskiego w Regionach Arabskich błogosławieństwem, a wcześniej wezwaniem do Matki Bożej, aby ich strzegła i pocieszała.