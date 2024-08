Franciszek w Azji i Oceanii. Na krańcach ziemi wśród młodych ludzi i żywych Kościołów

Ewangelizacja, dialog i harmonijne współistnienie między religiami, pokój i pojednanie, zmiany klimatyczne i ich niszczycielskie skutki, równowaga między sprintem gospodarczym i technologicznym a ludzkim – to kilka tematów, które Papież podejmie podczas najbliższej podróży apostolskiej do Indonezji, Papui Nowej Gwinei, Timoru Wschodniego i Singapuru. Prawie 12 lat pontyfikatu Franciszka i ich kluczowe zagadnienia wydają się być skondensowane podczas pielgrzymki od 2 do 13 września.

Vatican News

Dyrektor watykańskiego biura prasowego, Matteo Bruni, wyjaśnił mediom najbliższą podróż apostolską. Szesnaście przemówień w języku włoskim i hiszpańskim na różne tematy. Papież podpisze wspólną deklarację z Wielkim Imamem Dżakarty, z którym odwiedzi „Tunel Przyjaźni”. Ponadto: „brak dodatkowych obaw o zdrowie Papieża” – wskazał Bruni.

Najdłuższa podróż pontyfikatu

Podróż przez dwa kontynenty, najdłuższa w pontyfikacie Franciszka, z czterema różnymi strefami czasowymi i 32 814 kilometrami do pokonania samolotem (ale nie najdłuższa w historii papieży, rekord należał do 13-dniowej podróży Jana Pawła II w 1986 r. do Bangladeszu, Singapuru, Fidżi, Nowej Zelandii i Australii z przebytymi 48 974 km). Podróż „marzeń”, która była już planowana w 2020 roku, zanim pandemia Covid-19 pokrzyżowała wszystkie plany. Podróż, która odbywa się dokładnie rok po ostatnich międzynarodowych podróżach do Mongolii i Marsylii oraz na początku okresu ważnych wydarzeń, takich jak druga część Synodu o Synodalności i Jubileuszu 2025.

W ślad za Pawłem VI i Janem Pawłem II

Dyrektor watykańskiego biura prasowego – Matteo Bruni przedstawił międzynarodowym mediom szczegóły pielgrzymki Franciszka na krańce świata, która podąża śladami jego poprzedników, Pawła VI i Jana Pawła II, którzy byli obecni na tych terytoriach od początku lat 70. do końca lat 80. ubiegłego wieku. „Podróże pełne spotkań, w których Kościół zmieniał swoje oblicze”, wskazał Bruni.

Wyzwanie pokoju

Franciszek przybywa w momencie historii naznaczonym innymi wyzwaniami, począwszy od powszechnego wyzwania pokoju; dlatego też powtórzy wezwanie do kultywowania tego pokoju i wspierania wysiłków podejmowanych w celu jego osiągnięcia. Symboliczne w tym sensie są dwa momenty, które Papież przeżyje w Dżakarcie, stolicy Indonezji, która w niedawnej przeszłości została również dotknięta zjawiskami terroryzmu religijnego. Pierwszym momentem jest wizyta w Meczecie Masjid Istiqlal, największym islamskim budynku kultu w Azji Południowo-Wschodniej, zaprojektowanym w latach 50. przez chrześcijańskiego architekta, a od 2019 roku połączonym z katedrą Wniebowzięcia NMP tak zwanym „Tunelem Przyjaźni”. Tunel, który ma być znakiem zachęty do braterstwa między dwiema wspólnotami religijnymi. Papież – to drugi symboliczny moment – odwiedzi go wraz z wielkim imamem, z którym podpisze również wspólną deklarację w następstwie Dokumentu z Abu Zabi o braterstwie ludzi.

Logo i hasła podróży Papieża Franciszka do Indonezji, Papui-Nowej Gwinei, Timoru Wschodniego i Singapuru

Zachęta i pocieszenie

Oprócz Indonezji charakteryzującej się pluralizmem, Papież przyniesie również „słowo pocieszenia” do Papui-Nowej Gwinei, niedawno zranionej przez dramatyczne osunięcia ziemi i równie dramatyczne walki plemienne; następnie do byłej portugalskiej kolonii – Timoru Wschodniego, a także wciąż naznaczonej bliznami po wojnie o niepodległość Indonezji, która w ciągu 22 lat doprowadziła do śmierci około jednej czwartej populacji; wreszcie do Singapuru, symbolu bogactwa, handlu i rozwoju technologicznego, ale także głębokich nierówności społecznych i ubóstwa.



