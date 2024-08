Franciszek do młodych w Međugorje: z Ewangelią budujcie nową ludzkość

Papież zwrócił się w orędziu do uczestników 35. Festiwalu Młodzieży, który odbywa się w Međugorje od 1 do 6 sierpnia. Franciszek zalecił im słuchanie Słowa Bożego, zabranie z sobą Ewangelii i bycie „zwiastunami nadziei, miłości i pokoju w świecie".

Vatican News

„Zgromadziliście się licznie w Međugorje, aby spotkanie z Panem Jezusem w jedności z Dziewicą Maryją rozpaliło płomień waszej wiary - podkreślił Ojciec Święty w swoim przesłaniu. - Podczas tych intensywnych dni rozważacie temat: ‘Maria obrała najlepszą cząstkę’ (Łk 10, 42). Wychodząc właśnie od tego zdania Pana, chciałbym zaproponować wam kilka krótkich sugestii dotyczących waszego duchowego wzrostu i zaangażowania w Kościele i świecie”.

Słuchanie Słowa

Pierwszą kwestią, na którą zwrócił uwagę Papież, jest postawa „autentycznego ucznia", czyli słuchanie Słowa Pana. Maria, siostra Łazarza, postąpiła w ten sposób, siedząc u stóp Pana i słuchając Go. Jezus docenił jej decyzję, nazywając ją „najlepszą częścią".

Papież napisał, że „kolejną autentyczną uczennicą jest Maryja z Nazaretu”, która była w stanie przyjąć Słowo Boże, „oddając całą siebie do dyspozycji", aż do trwania u stóp krzyża i razem z apostołami w dniu Pięćdziesiątnicy. „Pozwalając Słowu Bożemu wejść do Jej serca, Dziewica Maryja wiernie i uważnie wypełniła swoją misję. Wybrała także najlepszą cząstkę: Pana Jezusa” - czytamy w papieskim orędziu.

Ewangelia jako kompas

Franciszek zalecił młodym, aby medytowali nad Słowem Bożym i pozwolili mu oświecić ich umysły i serca, aby mogli odkryć, czego Bóg pragnie od każdego z nich. „Dlatego zachęcam was do nawiązania bliskiej więzi z Ewangelią i do noszenia jej przy sobie, aby była dla was jak kompas, który wskazuje wam drogę, jaką podążać” - zaznaczył Papież.

Odwaga wprowadzania Chrystusa w codzienne życie

„Nieznajomość Pisma Świętego jest nieznajomością Chrystusa" - stwierdził cytowany przez Papieża św. Hieronim. Franciszek zachęcił następnie młodych zgromadzonych w Međugorje do korzystania z Eucharystii i sakramentu pojednania. Wzrost w życiu duchowym nie dotyczy jednak tylko nas samych, gdyż jak zaznaczył Papież „autentyczny uczeń, stając się mądrym i mocnym w Duchu, nieodzownie przekazuje Królestwo Boże innym, ponieważ głoszenie Jego Słowa jest obowiązkiem nie tylko kapłanów i osób zakonnych, ale także was, drodzy młodzi”.

Młodzi są przyszłością świata. „Musicie mieć odwagę mówić o Chrystusie w waszych rodzinach, w waszych środowiskach edukacyjnych i zawodowych, w waszym wolnym czasie. Głoście Go przede wszystkim swoim życiem, ukazując widzialną obecność Chrystusa w waszym byciu, codziennym zaangażowaniu oraz w spójności każdej waszej konkretnej decyzji z Ewangelią. Pan chce, abyście byli odważnymi apostołami Dobrej Nowiny i budowniczymi nowej ludzkości” - pisał Papież.

Bądźcie budowniczymi nowej ludzkości

Bycie „odważnymi apostołami Dobrej Nowiny i budowniczymi nowej ludzkości” jest tym, o co prosi Pan. Papież powierzył młodych Matce Jezusa: „Niech Jej przykład zachęca was do bycia zwiastunami nadziei, miłości i pokoju w świecie".